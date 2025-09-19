Comienzan los cruces provinciales en primera división

Este fin de semana se reanuda la Súper Liga Provincial de Futsal AFA en la máxima divisional, esta vez con juegos en esta ciudad y todos correspondientes a la Zona B, mientras que los elencos de la Zona A jugarán el fin de semana venidero en la ciudad de Ushuaia, restando definir cuándo lo harán los clubes capitalinos entre sí, teniendo en cuenta que aquí, en esta ciudad, ya se jugaron esos cotejos.

RIO GRANDE.- El sábado en la Fortaleza Verde desde las 17:30 se presentarán las damas de Metalúrgico de Río Grande ante CAEF de Ushuaia, y desde las 19:00 lo hará Estrella Austral contra Escuela Municipal.

A partir de las 20:30 será la presentación de Rosario Río Grande contra la UOM de Ushuaia, y cerrarán desde las 22:00 Camioneros contra Mercantil, siendo el Verde el mejor conjunto de esta ciudad y quien se quedó con el duelo interno 8 a 3 sobre Rosario y querrá asegurarse un lugar en las semifinales del campeonato.

El domingo se jugará la tercera fecha y cambiarán los rivales; Camioneros se medirá desde las 14:00 con la UOM de Ushuaia y cerrando la jornada, a las 15:30, jugarán Rosario y Mercantil, donde independientemente de que quedarán los juegos internos entre los elencos de Ushuaia quizás este fin de semana ya se conozca quiénes se puedan meter en las semis por el Grupo B.

Camioneros apabulla

Entre tanto, por el Torneo Clausura local, Camioneros no para su marcha en la Zona A; esta vez vapuleó a Arsenal FC por 17 a 1, una goleada impensada y que dejó mal parado al conjunto que aún marcha en la tercera colocación y a la espera de la última fecha, aún se mantiene con ilusión de meterse en la siguiente instancia.

Por el lado del Verde, el regreso de Facundo Perpetto al primer equipo fue importante, tanto como el gran ritmo que mostraron los primeros dos cuartetos que jugaron más de medio tiempo antes de darle lugar el tercer cuarteto, integrado mayoritariamente por jugadores de inferiores.

También fue importante la dinámica y los goles que le dan jugadores cono el goleador Aaron Camino o el alero ofensivo Mauro Rain ya recuperado de la lesión que lo alejó mucho tiempo de las canchas. El goleador se anotó con cinco conquistas mientras que el lateral lo hizo con cuatro para redondear una goleada monumental, y pese a lo mal que jugó Arsenal, Raúl Romero se hizo presente en el marcador y uno de los goleadores del campeonato, el primero ahora es el mencionado Camino.

Escuela Argentina se recuperó de la derrota de la semana pasada a manos de Camioneros, y le ganó a HVJ Futsal 4 a 2, un resultado que sorprendió por lo corto pero que le permitió al elenco de Leo Contreras y Nico Barrios clasificarse a cuartos de final, donde sabe que cualquiera sea el choque con el rival del grupo B, será una final anticipada, tal cual sucedió en el Apertura pasado donde quedó rápidamente eliminado.

Sólo completan un juego

De los cuatro cotejos que se habían pautado para completar los encuentros pendientes de la máxima divisional sólo uno se jugará este fin de semana, se trata del cotejo entre el puntero de la Zona B, Luz y Fuerza, ante el último, Deportivo Frías.

Los Eléctricos ya están clasificados pese a tener dos partidos menos que el resto de sus rivales, y de alcanzar una victoria más y como mínimo un empate, lo hará como el mejor de su grupo para esperar en cuartos al más débil de la Zona A.

Si bien en la fecha pasada les dio descanso a varios de los jugadores que viajaron a Mendoza, para este domingo a las 19:30 en el gimnasio Integrador, Leo Villafañe presentaría lo mejor para seguir probando alternativas para las etapas definitorias.

No se sabe bien qué le podrá oponer el conjunto de Deportivo Frías, que al igual que HVJ Futsal en la otra zona son los únicos elencos que no han obtenido punto alguno en el actual Clausura.

La programación

Sábado 20 de septiembre – Gimnasio Margen Sur

16:00 – 5ta. Fem. ZB Escuela Futsal MB vs. Metalúrgico

17:15 – 4ta. Fem. ZB Camioneros vs. Curvos del FM

18:30 – 5ta. Fem. ZB ADEFU vs. Escuela Futsal MB

19:45 – 4ta. Fem. ZB Metalúrgico vs. Cuervos del FM

Sábado 20 de septiembre – Gimnasio Fortaleza Verde

10:00 – 5ta. Zona B ADEFU vs. HAF Negro

11:15 – 5ta. Zona B Magallanes FC vs. Estrella Austral

12:30 – 4ta. Zona B Los Troncos vs. Magallanes FC

13:45 – 4ta. Zona B Luz y Fuerza vs. Escuela Futsal MB

15:00 – 3ra. Zona B Estrella Austral vs. Galicia

16:15 – 3ra. Zona B Camioneros vs. Magallanes FC

17:30 – 1ra. Fem. ZB Metalúrgico vs. CAEF

19:00 – 1ra. Fem. ZB Estrella Austral vs. Escuela Municipal

20:30 – 1ra. Masc. ZB Rosario RG vs. UOM (Ush)

22:00 – 1ra. Masc. ZB Camioneros vs. Mercantil

Domingo 21 de septiembre – Gimnasio Margen Sur

11:15 – 5ta. Zona B HAF Negro vs. Estrella Austral

12:30 – 4ta. Zona B Luz y Fuerza vs. Magallanes FC

13:45 – 4ta. Zona B Escuela Futsal MB vs. Los Troncos

15:00 – 3ra. Zona B Estrella Austral vs. Magallanes FC

16:30 – 1ra. Fem. ZB CAEF vs. Estrella Austral

Domingo 21 de septiembre – Gimnasio Fortaleza Verde

10:00 – 5ta. Zona B ADEFU vs. Magallanes FC

11:15 – 3ra. Zona B Camioneros vs. Galicia

12:30 – 1ra. Fem. ZB Metalúrgico vs. Escuela Municipal

14:00 – 1ra. Masc. ZB Camioneros vs. UOM (Ush)

15:30 – 1ra. Masc. ZB Rosario RG vs. Mercantil

Posiciones – Zona A

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros 18 6 6 0 0 68 14

2° Escuela Argentina 15 6 5 0 1 25 16

3° Arsenal FC 10 6 3 1 2 22 27

4° Defensores del Sur 9 6 3 0 3 32 22

5° Estrella Austral 7 6 2 1 3 27 31

6° Los Troncos 6 6 2 0 4 23 33

7° Club Italiano 6 6 2 0 4 15 43

8° HVJ Futsal 0 6 0 0 6 13 39

Posiciones – Zona B

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Luz y Fuerza 12 4 4 0 0 31 10

2° San Isidro 10 5 3 1 1 33 15

3° Dep. Río Grande 10 6 3 1 2 27 19

4° Rosario RG10 5 3 1 1 18 10

5° San Francisco 6 5 2 0 3 19 33

6° ADEFU 5 5 1 2 2 10 16

7° Metalúrgico 4 6 1 1 4 19 27

8° Deportivo Frías 0 4 0 0 4 1 30