Comienzan a funcionar nuevos semáforos en Río Grande

miércoles 22 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Los mismos fueron colocados hace unos días por el Municipio de Río Grande en las intersecciones de Posadas y Perú, y Almafuerte y Avenida Belgrano. Su puesta en funcionamiento forma parte de la inversión municipal en materia de seguridad vial.

El Municipio de Río Grande informa a la comunidad que desde hoy comenzarán a estar operativos 2 nuevos semáforos en cruces transitados de la ciudad. Esta acción responde a un pedido de los vecinos debido a la elevada cantidad de siniestros viales y el riesgo que representa para la circulación en los diferentes sectores.

Se trata de los semáforos ubicados en Almafuerte y Avenida Belgrano, y en Posadas y Perú. En ambas intersecciones ocurren con frecuencia accidentes viales, donde, con anterioridad, el Municipio había instalado reductores de velocidad y señalización correspondiente en esas áreas.

Se solicita a los vecinos y vecinas trasladarse con responsabilidad, para evitar accidentes y fomentar un tránsito más seguro para toda la comunidad.

