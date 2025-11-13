Comienza un nuevo juicio por abuso sexual

Mañana desde las 9:30 horas, dará inicio en los tribunales de Río Grande un juicio oral contra un hombre de 38 años acusado de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple.

RÍO GRANDE. – Según el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados ocurrieron en el año 2021 y habrían tenido como víctimas a dos mujeres, presuntamente agredidas por el acusado en distintas circunstancias.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal estará integrado por los jueces Eduardo López, Juan José Varela y Natalia Buitrago (en carácter de subrogante).

Participará la fiscal Vanina Cantiani, mientras que la defensa del imputado será ejercida por el defensor oficial Mariano Sardi.

Por tratarse de delitos contra la integridad sexual, el debate se desarrollará a puertas cerradas y en esta primera jornada se prevé la declaración de nueve testigos.