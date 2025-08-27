Judiciales Policiales

Comienza un juicio por lesiones, amenazas, privación ilegítima de la libertad y defraudación

miércoles 27 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El debate oral y público iniciará el próximo lunes en Río Grande. El acusado es un hombre es acusado por su expareja. Prevén 22 testigos. (Foto archivo: Sala de juicio)

RÍO GRANDE. – El próximo lunes 1 de setiembre a partir de las 9:30 horas, el Tribunal de Juicio en lo Criminal en esta ciudad iniciará un debate oral y público del juicio donde un hombre 27 años, que actualmente está detenido, es acusado de lesiones leves, amenazas, privación ilegítima de la libertad y defraudación, contra su expareja.

En la audiencia de debate se lo juzgará por tres episodios ocurridos entre 2024 y 2025. En el primero, la mujer resultó con lesiones; en el segundo, el acusado está denunciado de haber amenazado de muerte a su excuñada, y en el tercero, el enjuiciado encerró a su expareja, la amenazó con un cuchillo e intentó ahorcarla.

Además y luego de encerrarla, el sujeto le quitó a su expareja el celular y con las claves personales habría realizado transferencias desde la cuenta de la víctima hacia la suya.

El Tribunal de Juicio será presidido por Eduardo López, acompañado de Juan José Varela y Verónica Marchisio. El Ministerio Público Fiscal estará representado por la Fiscal Vanina Cantiani y la defensa del imputado estará a cargo de la Defensora Oficial, Rita Marchi.

En la primera jornada del debate está prevista la declaración de 22 testigos.

