Comienza la reparación del puente sobre el río Santa Cruz

Con la instalación del obrador y el movimiento de maquinaria en Comandante Luis Piedra Buena, se dió inicio a una obra clave para la conectividad regional que demandará al menos 10 meses de ejecución.

El lunes se puso en marcha la etapa operativa previa a la obra de reparación del puente sobre el río Santa Cruz, con el inicio de la instalación del obrador y la movilización de maquinaria y materiales en Comandante Luis Piedra Buena. Los trabajos están a cargo de la empresa Freyssinet Tierra Armada SA, adjudicataria de la obra impulsada por Vialidad Nacional.

El obrador se emplaza en el sector ubicado debajo del puente, donde comenzaron las tareas preliminares necesarias para el desarrollo de la intervención, cuyo plazo de ejecución está previsto hasta el 31 de octubre de 2026, de acuerdo con la programación aprobada.

A fines de diciembre, se había informado a la Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena que, por razones de seguridad, se implementaría una restricción al tránsito vehicular y peatonal sobre la calle Gobernador Mayer, en un tramo aproximado de 100 metros situado por debajo del nivel del puente. Esta medida se mantendrá durante el período de obra, aunque podrá ser levantada durante la veda invernal, en caso de corresponder.

La instalación del campamento de obra representa un paso fundamental para el inicio de la reparación de esta infraestructura estratégica, considerada un punto neurálgico de la red vial nacional, ya que garantiza la conectividad entre el sur de la provincia de Santa Cruz, el sur de Chile y Tierra del Fuego.

Desde Vialidad Nacional señalaron que, a medida que avancen los trabajos, se irá informando sobre el desarrollo de la obra y las posibles restricciones parciales al tránsito, las cuales serían temporarias y de corta duración, priorizando la circulación vehicular. La inversión destinada a esta intervención supera los 6 mil millones de pesos.

Las tareas previstas incluyen la reparación integral de la losa del tablero y las vigas de hormigón, la reconstrucción del recubrimiento superior de la losa, el tratamiento de deformaciones en el tablero y los dados de apoyo, la reparación de vigas descendidas, el reemplazo de las juntas de dilatación, la reparación completa de las barandas de hormigón armado y la adecuación de los desagües de la calzada.



