Comienza la Colecta Anual de Cruz Roja Argentina

Bajo el lema “Actitud Humanitaria”, la iniciativa abre las puertas a la solidaridad para seguir ayudando a quienes más lo necesitan en cada rincón del país.

BUENOS AIRES.- En un mundo atravesado por crisis humanitarias y fenómenos climáticos cada vez más extremos, la solidaridad es más necesaria que nunca. Frente a este escenario, Cruz Roja Argentina invita a todas las personas a ser parte de su Colecta Anual 2025, que se desarrollará del 13 al 20 de septiembre.

La colecta se realiza en el marco de la Semana de los Primeros Auxilios, destacando la importancia de estar preparados y saber actuar ante emergencias. Bajo el lema “Actitud Humanitaria”, la campaña busca movilizar recursos para seguir brindando ayuda donde más se necesita, e invita a todas las personas que creen en el valor de ayudar a sumarse a esta iniciativa solidaria que salva vidas, acompaña a comunidades y fortalece la resiliencia frente a los desafíos actuales.

El sábado 20 de septiembre, en el Vial Costero de Vicente López, se llevará a cabo una jornada abierta a la comunidad con clases de RCP, charlas de primeros auxilios y actividades participativas para toda la familia. Será una oportunidad para aprender, compartir y fortalecer el compromiso solidario.

Además, en distintos puntos del país se desarrollarán actividades abiertas organizadas por las filiales de Cruz Roja Argentina. En caso de querer participar, las personas pueden acercarse a su sede más cercana.

¿Por qué donar?

En un mundo atravesado por crisis, donde el cambio climático intensifica las emergencias y pone en riesgo la vida de millones de personas, hay algo que permanece: la importancia de estar cerca, de ayudarnos y de estar preparados.

Los fondos recaudados durante la Colecta Anual permiten a Cruz Roja Argentina actuar con rapidez frente a emergencias, brindar asistencia directa a personas afectadas por inundaciones, incendios y otras crisis, y fortalecer el trabajo de sus filiales en todo el país. La organización también desarrolla actividades vinculadas a la promoción de la salud, acceso al agua, educación y derechos humanos.

Las actividades son llevadas adelante por voluntarios y voluntarias en todo el país gracias al compromiso de las personas que eligen colaborar con Cruz Roja Argentina. Ser parte de la colecta significa ayudar a la filial más cercana, brindándole las herramientas necesarias para acompañar a su comunidad ante cualquier adversidad.

Cada donación contribuye a:

-Una rápida acción frente a las emergencias: la acción rápida y correcta puede marcar la diferencia en la vida de miles de personas.

-Capacitaciones de primeros auxilios: comunidades preparadas son más resilientes y capaces de salvar vidas.

-Entrega de ayuda humanitaria: insumos y asistencia a personas afectadas por inundaciones, incendios y otras crisis.

-Promoción de la salud: iniciativas que mejoran el bienestar y garantizan el acceso a derechos en comunidades en situación de vulnerabilidad..

-Acompañamiento a personas en contextos de vulnerabilidad: apoyo integral a las personas y familias que atraviesan contextos de fragilidad social.

“El cambio climático nos enfrenta a desafíos cada vez más urgentes, y sabemos que las comunidades en situación de vulnerabilidad son quienes más lo sufren. En Cruz Roja Argentina trabajamos para fortalecer la resiliencia comunitaria, promoviendo la preparación, la educación en primeros auxilios y los sistemas de ayuda temprana. Porque una respuesta rápida y adecuada puede marcar la diferencia en situaciones extremas”, expresó Diego Tipping, presidente de Cruz Roja Argentina.

Quienes deseen colaborar podrán hacerlo ingresando a cruzroja.org.ar/colecta o llamando al 0800-999-2222.