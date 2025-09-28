Comienza el juicio contra un hombre acusado por un intento de homicidio

El debate oral y público iniciará mañana en la sala judicial de Río Grande. El caso refiere a una pelea entre dos hombres ocurrida en la vía pública en diciembre del año 2024, donde uno quiso matar al otro.

RÍO GRANDE. – Mañana desde las 9:30 horas, el Tribunal de Juicio iniciará un debate donde está acusado un hombre de haber intentado matar a otro durante una pelea callejera.

El hecho que será enjuiciado ocurrió en diciembre del año pasado, en la esquina de las calles Thorne y Perito Moreno, donde el imputado atacó a otro hombre y le provocó heridas en el cuello y la espalda.

El proceso será oral y público y contará con la declaración de 13 testigos.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal estará integrado por los jueces Juan José Varela, Eduardo López y Verónica Marchisio. El Ministerio Público Fiscal será representado por Jorge López Oribe y la defensa del acusado estará a cargo del abogado Francisco Giménez.