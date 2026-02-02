Comienza en Río Grande el primer juicio oral del año por abuso sexual

El debate se iniciará este lunes desde las 9:30 en tribunales. El imputado llegará detenido y está acusado de hechos cometidos contra dos menores en Tolhuin.

RÍO GRANDE.– Mañana, a partir de las 9:30 horas, dará inicio en los tribunales de esta ciudad el primer juicio oral del año 2026. Un hombre será sometido a debate por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y exhibiciones obscenas agravadas.

El imputado llegará detenido al juicio oral, que se desarrollará a puertas cerradas, y está acusado de dos hechos cometidos contra dos menores de edad que se encontraban bajo su cuidado. Los episodios habrían ocurrido en la ciudad de Tolhuin entre los años 2010 y 2013.

La acusación estará a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Mariel Zárate, mientras que la Defensa Oficial será ejercida por el defensor Marcelo Escola.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal estará integrado por el juez Eduardo López, con las vocalías de Verónica Marchisio y Pedro Fernández, quien actuará en carácter de subrogante.

Durante la etapa de producción de prueba testimonial está prevista la declaración de ocho testigos.