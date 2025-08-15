Comienza en Bolivia el “silencio electoral” con restricciones y vigilancia inédita en redes

Bolivia inició el “silencio electoral”, una pausa obligatoria que prohíbe toda campaña y manifestación pública de apoyo o rechazo a candidatos, para dar a la ciudadanía un espacio de reflexión antes de los comicios del próximo domingo, con medidas que incluyen la suspensión total de propaganda, control de redes sociales y restricciones de movilidad en todo el país, conforme a las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

LA PAZ (Xinhua/NA).- El vocal del TSE, Gustavo Ávila, explicó a la agencia de noticias Xinhua que este período busca proteger la libertad de decisión de los millones de votantes habilitados en el país.

“El silencio electoral es el espacio para pensar de manera responsable el voto. Cualquier infracción será sancionada”, indicó.

A esta fase del proceso electoral, antecedió el miércoles pasado el cierre de campañas, con actos masivos de los ocho binomios presidenciales en ciudades y regiones bolivianas más pobladas.

La normativa prohíbe hasta las 18:00 del domingo cualquier forma de petición del voto, difusión de mensajes que influyan en el electorado o expresiones públicas de apoyo o rechazo a candidaturas.

El cumplimiento será supervisado por la Policía y el Ministerio Público, en coordinación con los tribunales electorales departamentales.

El “Auto de Buen Gobierno” emitido por los gobernadores de los nueve departamentos añade prohibiciones adicionales como: la venta de bebidas alcohólicas, porte de armas, circulación vehicular, espectáculos públicos y viajes interprovinciales durante la jornada electoral.

Estos departamentales rigen desde la medianoche del viernes hasta el mediodía del lunes 18. Como novedad, el TSE implementará un monitoreo digital en colaboración con más de 20 instituciones, entre ellas Chequea Bolivia y Bolivia Verifica, para identificar infracciones en redes sociales, incluidas publicaciones de figuras públicas e “influencers”.

“Vamos a sancionar a todos los que incumplan la norma, sabemos que este aspecto en las redes es complicado”, reiteró Ávila al subrayar que se aplicarán los mecanismos legales disponibles para neutralizar mensajes que vulneren el silencio electoral.

La paralización también se extenderá al transporte interno. Según Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, todos los vuelos nacionales y el transporte terrestre quedarán suspendidos el domingo, salvo casos de emergencia.

Solo se mantendrán los vuelos internacionales desde los aeropuertos de El Alto, Viru Viru y Jorge Wilstermann, conectados a las ciudades por seis líneas autorizadas de transporte público.

En el exterior, 369.931 bolivianos podrán votar únicamente para presidente y vicepresidente de 22 países, mientras que en el territorio nacional lo harán más de 7,5 millones de ciudadanos.

Además de elegir al presidente y vicepresidente, el electorado renovará la Asamblea Legislativa Plurinacional y designará nueve representantes supraestatales para el período 2025-2030.

El proceso electoral se desarrolla en un clima de alta expectación, tensiones políticas acumuladas y las encuestas previas auguran una contienda ajustada entre los derechistas Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, con una carrera apretada por el tercer lugar entre el izquierdista Andrónico Rodríguez, el conservador Manfred Reyes Villa y el derechista Rodrigo Paz.

En el frente económico, Bolivia llega a estos comicios con desafíos como la disminución de reservas internacionales, menor producción de gas, su principal fuente de ingresos en la última década, y presiones inflacionarias de 16,92 %hasta julio, la más alta en dos décadas.

Estos factores alimentaron el debate sobre el modelo económico instalado desde 2006 y sus posibilidades de adaptación.

La transparencia electoral será vigilada por misiones internacionales, incluida la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, con experiencia previa en supervisión de comicios bolivianos.

Sus observadores, junto a entidades nacionales, no solo verificarán el desarrollo del voto, sino que también elaborarán recomendaciones para fortalecer el sistema electoral en futuras elecciones.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente Arce insto a la ciudadanía a participar activamente de los comisios. Xinhua/Javier Mamani