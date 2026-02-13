Comienza el Torneo Mixto en el Arenero

Finalmente serán 19 las parejas mixtas que participarán -desde hoy y hasta el domingo 15- en el certamen de voleibol playa, organizado por Estrella Austral y Cauquenes, con el apoyo de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG) y de la Fderación del Voleibol Fueguino (FVF).

RIO GRANDE.- El mismo se jugará en el Arenero ubicado en Francisco Bilbao 1370 (casi Finocchio), y cuenta con el auspicio de Cero.Barberz, Burba.Style, Bicho’s Confecciones, César.Mondaca, Autocrédito, Tiempo Libre y Toque Fueguino.

Así quedó integrada cada una de las Zonas: A (5 duplas): D.Orellano/Rocío Bronzuoli; César Mondaca/Altamirano (Velázqueez); F.Vargas/T.González (K.Mansilla); Los Akazitos; Camila Zerpa/T.Vejar. B (5 duplas): Tirabuzones; Martín Zamudio/Natasha Zocco; Estrella Austral; Fueguitos; Los Fueguinos. C (5 duplas): T.Tévez/Angelina Vargas; Dylan González/L.maidana; KOI; F.Juárez/Daniuela Andrada; O.Zárate/B.González. D (4 duplas): A.paz/Zoe García; M.Palomero/M.Mazza; A.González/C.Donatti; Román Caucota/Casafús.

Hoy jugarán 16:00 Tévez/Vargas-González/Maidana (C); 16:30 Tévez/Vargas-Zárate/González (C); 17:00 KOI-González/Maidana (C); 17:30 KOI-Zárate/González (C); 18:00 Los Akazitos-Vejar/Zerpa (A); 18:30 Los Akazitos-Mondaca/Altamirano (A); 19:00 Orellano/Bronzuoli-Vejar/Zerpa (A); 19:30 Orellano/Bronzuoli-Mondaca/Altamirano (A).

Tanto mañana como el domingo la actividad irá de 9:00 a 19:00. Los dos primeros de cada sector pasarán a la segunda ronda (cuartos de final, semifinales y final). Se jugarán un total de 43 partidos.

Entretanto, la 2° jornada del torneo 2×2 de la AVRG se pospuso para el sábado 21.