Comenzó un juicio contra un hombre acusado de lesionar, amenazar y otros hechos contra su expareja

El debate judicial se realiza en el Tribunal de Juicio de Río Grande. El hombre está acusado de lesiones leves, amenazas, privación ilegítima de la libertad y defraudación.

RÍO GRANDE. – Hoy a la mañana comenzó un debate oral y público del juicio donde un hombre de 27 años, que actualmente está detenido, es acusado de lesiones leves, amenazas, privación ilegítima de la libertad y defraudación, contra su expareja.

Se lo juzga por tres episodios ocurridos entre los años 2024 y 2025. En el primer caso denunciado la mujer resultó con lesiones; en el segundo caso, el acusado está denunciado por haber amenazado de muerte a su excuñado, y en el tercero, el enjuiciado encerró a su expareja y tras amenazarla con un cuchillo, intentó ahorcarla.

También denunciaron que luego de encerrar a la expareja, el sujeto le quitó el celular y con las claves personales habría realizado transferencias desde la cuenta de la víctima hacia la suya.

Se prevé la declaración de 22 testigos.