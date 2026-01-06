Comenzó la remodelación del aeropuerto de Río Grande 

Se modernizarán la pista y el sistema de balizamiento, junto con un nuevo sistema de detección de hielo para fortalecer la seguridad operacional. También se ampliarán el área de preembarque, el parking y se renovará la señalética.

Iniciaron las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Río Grande, como parte del plan de mejora de la infraestructura, con una inversión de U$S 37 millones.

Con finalización prevista para el 15 de abril, los trabajos contemplan la rehabilitación integral de la Pista 08-26, incluyendo la instalación de un nuevo paquete asfáltico modificado con polímeros, sobre todo el rodaje principal; la modificación de las cabeceras de pista, para adecuarlas a la normativa vigente y la modernización del sistema de balizamiento, reemplazando 250 luminarias halógenas por tecnología LED de bajo consumo y larga vida útil, junto con la instalación de un sistema de energía ininterrumpida (UPS) que garantiza el funcionamiento continuo de los sistemas de ayudas visuales, alcanzando así las características de Categoría Operacional I.

También en pista se renovará por completo la plataforma, demoliendo totalmente la existente para dar lugar a un nuevo pavimento materializado en hormigón, ampliando la superficie del sector.

Adicionalmente, se instalará un nuevo sistema de detección de hielo en la pista, que proporcionará información en tiempo real sobre las condiciones de la superficie, incluyendo la posible formación de hielo, escarcha o nieve. Este nuevo sistema permitirá optimizar la gestión de las operaciones y realizar tareas preventivas de forma más eficiente, reduciendo tiempo y recursos.

Sumadas a las obras en pista mencionadas, se intervendrán más de 360 m2 en el preembarque, ampliando en un 20% su superficie, que incluirá un nuevo espacio con ofertas gastronómicas. En el marco de esta obra se añadirá también un ascensor para facilitar la accesibilidad de los pasajeros a esta zona y se actualizará integralmente toda la señalética de la terminal, incorporando nuevos elementos para hacer más intuitiva la experiencia.

Finalmente, en el área exterior, se realizará una intervención en el estacionamiento con mejoras en el pavimento, iluminación, señalización y seguridad vial.

Estas obras refuerzan la seguridad operacional del aeropuerto, mejorando las condiciones y tiempos de operación en situaciones climáticas y de visibilidad adversas, con impacto en la eficiencia de las tareas y la prevención de riesgos.

Solicitud de traslados

Aquellos pasajeros que hayan adquirido su pasaje desde o hacia el Aeropuerto Internacional de Río Grande con anterioridad al 7 de octubre, fecha de anuncio de las obras por parte de la ANAC, podrán solicitar su traslado por vía terrestre desde Río Grande hasta la terminal de Ushuaia, y viceversa, de manera gratuita a cargo de Aeropuertos Argentina.