Comenzó la poda, entutorado y pulverización de tomates y ajíes agroecológicos

El Municipio de Río Grande, a través de Río Grande Activa, inició los preparativos en el invernadero hidropónico ubicado en la Misión Salesiana, de cara a la temporada 2025-2026 de cultivo de tomates y ajíes agroecológicos.

Durante estos meses, se llevan adelante tareas de poda, entutorado y pulverización con biocontroladores y biofertilizantes con el fin de proteger las plantas y garantizar la continuidad de la producción agroecológica, utilizando insumos de origen biológico.

Con el objetivo de ofrecer productos locales, saludables y de calidad, se promueven prácticas agroecológicas que priorizan el uso de insumos naturales y técnicas sustentables, para que los fueguinos y fueguinas consuman alimentos frescos premium.

Estas tareas que se realizan durante estos meses tienen como fin preparar las plantas, para que en los próximos meses, haya una nueva temporada de tomates y ajíes agroecológicos.

Cabe destacar que los productos de RGA Alimentos tienen una gran aceptación por parte de los vecinos y vecinas de la provincia. En lo que va del 2025, ya se comercializaron 600 kilos, demostrando la elección de alimentos sostenibles y accesibles.

El Presidente de Río Grande Activa, Dr. Juan Pablo Deluca, aseguró que “Río Grande Activa está protagonizando el cambio cultural hacia la mayor valoración de producción fueguina de alimentos y esto nos llena de orgullo”.