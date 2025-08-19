Comenzó en Río Grande el torneo C20 de Futsal CAFS

El acto inaugural del Torneo Nacional de Futsal CAFS para la categoría C20 se llevó a cabo en el Polideportivo Carlos Margalot, dando inicio formal a esta competencia organizada por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón y la Federación Fueguina de Fútbol de Salón, con el acompañamiento de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo.

El certamen se desarrollará en nuestra ciudad hasta el sábado 23 de agosto, contando con el Gimnasio Municipal Margen Sur como uno de sus escenarios principales. Participarán 16 equipos, entre ellos 6 representantes locales y 10 delegaciones provenientes de Mendoza, San Julián, Tolhuin y Ushuaia.

El pasado domingo por la tarde se realizaron las acreditaciones de los equipos y, posteriormente, la ceremonia inaugural, que contó con la presencia de deportistas, autoridades, dirigentes y familias.

Durante el acto, el gerente ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña, destacó la relevancia del torneo y expresó: “Agradecemos a cada delegación por el esfuerzo realizado para estar acá y también a la Federación por organizar este certamen en los tiempos que corren”.

En esta línea sostuvo, “Río Grande es la ciudad del deporte y, como Estado Municipal, decidimos estar presentes en momentos donde el mensaje nacional indica que el Estado debe correrse de este tipo de eventos. Nosotros redoblamos la inversión porque sabemos que el deporte genera vínculos, respeto, educación y valores”.

Bendaña invitó además a las y los vecinos a acompañar el torneo y fortalecer la proyección de Río Grande como sede de grandes eventos deportivos.

Por su parte, Gladys Andrade, presidenta de la Federación Fueguina de Fútbol de Salón, agradeció «al Municipio por el trabajo conjunto que se realiza para garantizar la realización del Nacional».

El evento contó también con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón.

De esta manera, Río Grande continúa consolidándose como ciudad del deporte y reafirma, una vez más, su lugar como capital nacional del Futsal.