Comenzó el juicio por el choque en la ruta 3 en el que murieron dos personas

Inició en tribunales de Río Grande, el juicio oral y público sobre un trágico choque frontal entre dos vehículos, ocurrido en la ruta 3 el pasado 22 de enero de 2023, donde fallecieron dos personas.

RÍO GRANDE. – En este debate está imputado Gustavo Ariel Hermosilla Bogado, quien conducía el Ford Ka que colisionó de frente contra un Renault Mégane donde murieron: el conductor, Maximiliano Daniel Draps, tenía 45 años y Carlos David Pérez, de 23, que viajaba como acompañante.

Hermosilla Bogado es procesado por el delito de “homicidio culposo o accidental”. Según la acusación fiscal el imputado se habría quedado dormido al volante, cuando viajaba con destino a Ushuaia, tras pasar sus vacaciones con su familia en el rodado con destino al norte del país; el siniestro vial sucedió sobre la Ruta 3, en el sector de la Estancia Viamonte, a unos 45 km al sur de esta ciudad.

El fiscal en este debate es el Dr. Ariel Pinno; y la familia de las personas fallecidas que se constituyeron como querellantes, tendrán la representación legal del abogado Francisco Giménez y de Omar Vargas Chávez.

Por su parte Gustavo Ariel Hermosilla Bogado, que llegará a este debate en libertad, será defendido por los abogados Néstor Ignacio Sánchez Otharan y Verónica Vanesa Criado.

El Tribunal de Juicio lo presidirá Eduardo López, con las vocalías de Juan José Varela y Pedro Fernández.