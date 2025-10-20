Comenzó el juicio a un hombre acusado de violencia de género

El debate oral y público se realiza en Río Grande. Hoy declaró el imputado y la presunta víctima. El juicio continuará mañana a las 9:30 horas.

RÍO GRANDE. – El Tribunal de Juicio en lo Criminal en esta ciudad hoy inició el juicio oral y público contra un hombre de 33 años, acusado de agredir a su expareja y retenerla por la fuerza en la vivienda que compartían en el año 2021.

El imputado, que llega al debate en libertad, en esta primera jornada dio su versión de los hechos donde lo acusan ante el Tribunal que es integrado por los jueces Eduardo López, Verónica Marchisio y Juan Varela.

Luego prestó testimonio la presunta víctima que solicitó que el hombre no estuviera presente durante su declaración.

La audiencia continuará mañana a las 9:30 horas, cuando se presenten la médica forense interviniente en la causa y otros testigos citados por las partes.

El Ministerio Público Fiscal está representado por Ariel Pinno y la Defensa del acusado está a cargo de Adriana Varisco.