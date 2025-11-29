Judiciales Policiales

Comenzó el juicio a un hombre acusado de violencia de género

viernes 28 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
En Río Grande un efectivo policial en situación de pasiva, está acusado de lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad contra su expareja. En la apertura del debate optó por no declarar, mientras que la víctima declaró a puertas cerradas.

RÍO GRANDE. – Este viernes comenzó el juicio oral y público donde Eric Gonzalo Paredes, de 41 años, es acusado de lesionar, amenazar y privar ilegítimamente de la libertad a su expareja en hechos ocurridos en 2024.

En el inicio de la audiencia, el imputado decidió no prestar declaración y se procedió a la lectura del testimonio que brindó durante la etapa de instrucción.

Posteriormente, la presunta víctima declaró a puertas cerradas, conforme a lo solicitado por la representante del Ministerio Público Fiscal, Mónica Macri.

Tras un breve cuarto intermedio, brindaron su testimonio tres testigos convocados por las partes.

El debate continuará el próximo lunes a las 9:30 horas, con la incorporación de nuevos testimonios.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte está integrado por la jueza Verónica Marchisio, quien preside, y los vocales Eduardo López y Pedro Fernández (subrogante). La querella está representada por el abogado Maximiliano Palladino, mientras que la defensa particular del imputado es ejercida por Francisco Ibarra.

