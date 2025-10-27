Comenzó el Conversatorio “Octubre Rosa”

En el marco de la campaña de concientización sobre el Cáncer de Mama, el Poder Judicial de Tierra del Fuego dio inicio el pasado viernes al Conversatorio “Octubre Rosa”, una propuesta orientada a promover hábitos de vida saludables y el cuidado integral de la salud.

USHUAIA. – El encuentro se desarrolló el pasado viernes en el Salón Elena Rubio de Mingorance del Superior Tribunal de Justicia. La apertura fue encabezada por la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. María del Carmen Battaini.

La magistrada destacó el aporte que LUCCAU ofrece para la prevención. “Qué bueno que el LUCCAU nos venga a cuidar, cuando estamos hablando del derecho al cuidado, y hacernos sentir cuidadas en este acercamiento”, dijo.

Con esto que ustedes nos van a contar, -agregó- nos advierten, y nos hacen tomar conciencia que tenemos que cuidarnos, y es en eso donde a veces fallamos”.

En la presentación estuvo acompañada por el Vicepresidente del STJ y Director de la Escuela Judicial, Dr. Gonzalo Sagastume, quien sostuvo que “como servicio de justicia, esto es realmente una muy buena iniciativa, pues se ampara en lo que se llama el acceso a justicia, que no es la lógica de un expediente, sino que es concretamente que la justicia se abre, no solamente a sus empleados y funcionarios, sino también a la sociedad en su conjunto”.

También formó parte de la presentación el ministro, Dr. Ernesto Adrián Löffler.

Durante la jornada se generó un espacio de escucha activa y sensibilización, en el que se abordaron temas vinculados con la importancia de los controles médicos periódicos, los hábitos saludables y el acompañamiento emocional como parte del bienestar integral.

La actividad estuvo a cargo de las Psicooncólogas de LUCCAU, Lic. Juliana Bedoya Pérez y Lic. Rocío Cabrera, quienes compartieron herramientas y reflexiones sobre la prevención y el abordaje del cáncer desde una mirada humana y multidisciplinaria.

El conversatorio forma parte del programa de promoción de la salud “+Bienestar”, impulsado por la Oficina de Bienestar Laboral del Poder Judicial, que busca fortalecer espacios de diálogo, cuidado y prevención para el personal judicial y la comunidad.

El próximo encuentro será en Río Grande el viernes 7 de noviembre, a las 14:30 horas, en el Salón de Usos Múltiples de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Norte.