Comenzaron los trabajos de cordón cuneta en el barrio Provincias Unidas de Tolhuin

El Municipio de Tolhuin informó el inicio de los trabajos de cordón cuneta en el barrio Provincias Unidas, una obra destinada a ordenar las calles del sector y mejorar la circulación vehicular y peatonal. En palabras de la gestión municipal, las tareas forman parte de las acciones que se vienen desarrollando para “fortalecer la infraestructura barrial y acompañar el crecimiento de la ciudad”.

En ese marco, a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, ya se concretó el tendido de hormigón sobre la calle Ramón Carrillo, en el tramo que comprende el entorno del Centro Integrador Comunitario (CIC) y la Escuela Experimental Municipal “Los Ñires”, dos espacios de referencia para la comunidad del barrio. Estas intervenciones permiten “mejorar las condiciones de tránsito y aportar mayor seguridad a quienes circulan diariamente por la zona”.

De manera simultánea, los trabajos avanzan sobre la calle Constitución Nacional, específicamente en el tramo comprendido entre J. J. Urquiza y Seriot, ampliando el alcance de la obra y dando continuidad a la mejora integral del sector. Desde el Municipio se destacó la importancia de este tipo de intervenciones para “el ordenamiento urbano y el correcto escurrimiento del agua, aunque no se brindaron precisiones técnicas adicionales sobre plazos de finalización”.

A quienes transitan por las zonas donde se ejecutan las obras, se les solicitó manejar con precaución y respetar la señalización, con el objetivo de cuidar la seguridad de peatones y conductores y permitir que los trabajos avancen según lo previsto.