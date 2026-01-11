Colonias Municipales de Río Grande:  Inscriben para la segunda quincena de enero

El Municipio de Río Grande informa que este lunes abren las inscripciones para la segunda quincena de enero de las Colonias de Verano 2026, una propuesta gratuita destinada a toda la comunidad, que se desarrolla en distintos espacios deportivos municipales.

Las colonias infantiles se organizan en dos turnos diarios: de 09:30 a 12:30 horas para niñas y niños de 4 a 6 años, y de 14:00 a 17:30 horas para los grupos de 7 a 9 años y de 10 a 12 años.

Las actividades se llevan adelante en los siguientes espacios municipales: Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura 670), Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro (Av. Belgrano 970), Polideportivo Malvinas Argentinas (Giamarini 3419), Gimnasio Margen Sur (Wonska 490) y Gimnasio Juan Manuel de Rosas (Pasaje Virgen Milagrosa 50).

La inscripción online estará habilitada a partir del lunes 12 de enero, desde las 10:00 horas, a través del sitio web portalciudadano.riogrande.gob.ar/deportes, mientras que el inicio de las actividades para este segundo grupo está previsto para el lunes 19 de enero.

Vale mencionar que cada quince días los cupos se vuelven a renovar y abren las inscripciones nuevamente.

De esta manera, durante el verano 2026, el Municipio de Río Grande reafirma su presencia territorial y compromiso con la comunidad, garantizando el acceso al deporte, la recreación y espacios de encuentro para las y los riograndenses.

portalciudadano.riogrande.gob.ar (https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/deportes)

