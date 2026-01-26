Sociedad

“Colonias en tu Barrio”, segunda semana de actividades

lunes 26 de enero de 2026
Diario El Sureño
La propuesta itinerante del Municipio de Río Grande continúa recorriendo los Centro Comunitarios Municipales, con actividades gratuitas y sin inscripción previa para adultos e infancias. El objetivo es garantizar el acceso a propuestas recreativas, culturales y de formación durante el verano.

En el marco de las “Colonias en tu Barrio”, el Municipio de Río Grande lleva adelante la segunda semana de actividades culturales, recreativas y deportivas en los Centros Comunitarios Municipales, con el objetivo de seguir garantizando el acceso a propuestas gratuitas durante el verano en los distintos barrios de nuestra ciudad.

Dicha iniciativa se desarrolla bajo la modalidad de un CCM por día, sin inscripción previa. Las vecinas y vecinos interesados solo deben acercarse al espacio que les quede más cerca de su hogar, en el horario asignado.

Las actividades estarán destinadas a adultos mayores de 28 años, en el horario de 9 a 12 horas, y las infancias de 6 a 11 años, de 15 a 17 horas. Para el público adulto se proponen actividades como acondicionamiento físico, zumba y clases recreativas como pintura y costura; mientras que las niñas y niños podrán disfrutar de juegos recreativos pensados para el encuentro y la diversión.

El cronograma de esta semana se llevará adelante de la siguiente manera: Lunes 26 en el CCM Austral (Hoiken 511); martes 27 en el CCM CGT (Victoria Ocampo 1066); miércoles 28 en el CCM Casa del Vecino (Chacra IV, José Romero 3090); jueves 29 en el CCM Malvinas Argentinas (Cabo Peña 562); y el viernes 30 en el CCM Aeropuerto (Los Calafates 920).

De esta forma, el Municipio sigue impulsando políticas públicas que promueven el acceso igualitario a espacios de recreación, actividad física y participación comunitaria, fortaleciendo el vínculo con los barrios y acompañando a las familias durante el receso de verano.

