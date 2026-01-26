“Colonias en tu Barrio”, segunda semana de actividades

La propuesta itinerante del Municipio de Río Grande continúa recorriendo los Centro Comunitarios Municipales, con actividades gratuitas y sin inscripción previa para adultos e infancias. El objetivo es garantizar el acceso a propuestas recreativas, culturales y de formación durante el verano.

En el marco de las “Colonias en tu Barrio”, el Municipio de Río Grande lleva adelante la segunda semana de actividades culturales, recreativas y deportivas en los Centros Comunitarios Municipales, con el objetivo de seguir garantizando el acceso a propuestas gratuitas durante el verano en los distintos barrios de nuestra ciudad.

Dicha iniciativa se desarrolla bajo la modalidad de un CCM por día, sin inscripción previa. Las vecinas y vecinos interesados solo deben acercarse al espacio que les quede más cerca de su hogar, en el horario asignado.

Las actividades estarán destinadas a adultos mayores de 28 años, en el horario de 9 a 12 horas, y las infancias de 6 a 11 años, de 15 a 17 horas. Para el público adulto se proponen actividades como acondicionamiento físico, zumba y clases recreativas como pintura y costura; mientras que las niñas y niños podrán disfrutar de juegos recreativos pensados para el encuentro y la diversión.

El cronograma de esta semana se llevará adelante de la siguiente manera: Lunes 26 en el CCM Austral (Hoiken 511); martes 27 en el CCM CGT (Victoria Ocampo 1066); miércoles 28 en el CCM Casa del Vecino (Chacra IV, José Romero 3090); jueves 29 en el CCM Malvinas Argentinas (Cabo Peña 562); y el viernes 30 en el CCM Aeropuerto (Los Calafates 920).

De esta forma, el Municipio sigue impulsando políticas públicas que promueven el acceso igualitario a espacios de recreación, actividad física y participación comunitaria, fortaleciendo el vínculo con los barrios y acompañando a las familias durante el receso de verano.