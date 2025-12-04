Colonias de verano de la Municipalidad de Ushuaia

El Instituto Municipal de Deportes informa que entre el 9 y el 10 de diciembre se realizarán las inscripciones para la colonia de verano de la Municipalidad de Ushuaia, destinada a niños y niñas de entre 4 y 12 años.



Habrá dos contingentes. El primero se extenderá del 12 al 23 de enero y el segundo tendrá actividad del 26 de enero al 6 de febrero.

Los adultos responsables podrán realizar el trámite online a través de la Ventanilla Digital del Municipio o de manera presencial en el área de Informes del polideportivo Augusto Lasserre, pudiendo optar por un contingente.

La Ventanilla Digital estará habilitada desde las 10 del martes 9 hasta las 23.59 del miércoles 10, mientras que la inscripción presencial será en ambos días de 10 a 19. Los interesados deberán presentar el DNI de la persona menor de edad y del adulto responsable.

La vicepresidenta del IMD, Carla Petrina, sostuvo que “frente a las dificultades que atraviesan tantas familias asumimos con responsabilidad el rol que nos corresponde, que es estar presentes, escuchar y brindar espacios seguros y cuidados para nuestras infancias”.

“La colonia de verano es un ejemplo de ello ofreciendo actividades recreativas, pre deportivas y un refrigerio diario para que cada niña y niño esté contenido durante toda la jornada, acompañado por un equipo preparado para recibirlos cada día”, remarcó.

“Queremos que se sientan seguros, felices y acompañados, y que esta colonia sea un espacio de encuentro y crecimiento para todos”, sostuvo Petrina, y por último aseveró que “estamos comprometidos con la construcción de un Estado presente que genera ámbitos de encuentro y crecimiento para todas y todos”.