Colombia: un muerto en un recital de Damas Gratis por batahola entre barras de fútbol

Un muerto y al menos cinco heridos fue el saldo de un enfrentamiento entre barras de fútbol dentro de un recinto donde habitualmente se llevan a cabo recitales de la ciudad colombiana de Bogotá donde iba a actuar la banda liderada por Pablo Lescano, denominada Damas Gratis, informaron medios de Colombia.

BUENOS AIRES (NA).- El caos se inició cuando barras de distintos clubes de fútbol comenzaron a discutir en las tribunas y, en cuestión de minutos, la discusión derivó en una feroz batalla campal, que incluyó el lanzamiento de objetos contundentes, peleas a palazos e, incluso, con armas blancas.

El show fue suspendido por motivos de seguridad y la administración del Movistar Arena se expresó a través de un comunicado: “Lamentamos lo sucedido. Suspendimos el evento para proteger a los asistentes y colaboradores”.

El estadio tuvo que ser evacuado para permitir la intervención de las autoridades y garantizar el bienestar general, de acuerdo con otro párrafo de la nota difundida a la prensa, mientras que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que una persona murió en las afueras del lugar, presuntamente atropellada, aunque advirtió que la causa exacta será investigada.

“Estos hechos violentos son absolutamente repudiables. La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, expresó a través de redes sociales.La Policía Metropolitana de Bogotá, por su parte, explicó que la seguridad privada fue desbordada y se requirió el ingreso de fuerzas especiales para controlar la situación en la que participaron -según los medios- fanáticos de los clubes Independiente Santa Fe y Millonarios.

“Tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en centros hospitalarios”, indicó la Policía Metropolitana en su comunicado oficial.

El alcalde convocó a una reunión con los promotores del evento, autoridades del establecimiento y representantes policiales para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

No se informó acerca de detenciones, pero sí trascendió que los incidentes continuaron fuera del recinto donde iba a actuar la banda del mencionado músico argentino.

