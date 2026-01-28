Colombia rechaza aumento de 900% al transporte de crudo por oleoducto ecuatoriano

El Gobierno de Colombia expresó su rechazo al aumento de 900 por ciento dispuesto por Quito al costo del transporte de crudo por el Oleoducto Transecuatoriano, y repudió que se utilice el tema del narcotráfico como excusa, afirmó el ministro de Minas y Energía colombiano, Edwin Palma.

BOGOTÁ (Xinhua/NA).- “El Gobierno ecuatoriano habla de la necesidad de luchar contra el narcotráfico, pues bien, hablemos de eso, que también es nuestro interés y lo hemos demostrado con datos y hechos. Pero ya no estamos hablando de eso, están enrareciendo el ambiente político en la región con una nueva excusa”, afirmó el ministro.

Palma sostuvo que al elevar de forma unilateral el precio del transporte de crudo colombiano por uno de sus oleoductos, Ecuador viola compromisos adquiridos y afecta con ello a pequeños productores de crudo.

“Ojalá seamos capaces de poner por encima los intereses de nuestra nación, de nuestra patria, sin perder la perspectiva de la cooperación, la diplomacia y la política”, expresó. Palma pidió a los gremios petroleros afectados ser creativos para solucionar la situación y buscar oportunidades para seguir con el transporte de crudo, con nuevas condiciones logísticas ante lo impuesto por Ecuador.

“Confiamos en que la diplomacia y el diálogo franco sirvan para regresar a la normalidad en beneficio de nuestros pueblos”, señaló. Advirtió que la medida, sumada a los recientes aranceles del 30 por ciento a productos colombianos, forma parte de un plan contrario al multilateralismo.

El Gobierno de Ecuador anunció el lunes un incremento a la tarifa de transporte de petróleo colombiano por su oleoducto, en medio de tensiones bilaterales debido al incremento de aranceles de ambos lados.

Ecuador oficializa tasa de 30% a productos colombianos y escala la tensión comercial

QUITO Y BOGOTÁ (Xinhua/NA).- El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) oficializó este martes la tasa de seguridad del 30 por ciento a las importaciones de productos provenientes de Colombia, medida anunciada el pasado 21 de enero por el presidente Daniel Noboa, y que ha generado tensiones con el país vecino.

Mediante una resolución fechada el 24 de enero y difundida públicamente este martes, la Senae estableció una tasa por servicio aduanero a las mercancías que provengan o sean originarias de Colombia y que ingresen al territorio ecuatoriano bajo los regímenes de importación, de excepción y otros esquemas aduaneros, con las salvedades previstas en el documento.

“El objeto de la implementación de la presente tasa es fortalecer los mecanismos de control aduanero y seguridad nacional”, precisó la entidad, al señalar que las mercancías deberán someterse a los canales de aforo físico, documental o físico no intrusivo.

De acuerdo con la resolución, quedan exentas del pago de la tasa las importaciones bajo regímenes de admisión temporal, tránsito, reembarque o transbordo; las importaciones petroleras y de generación energética, así como los casos en los que no existe obligación de presentar declaración aduanera.

La tasa, que entrará en vigor el 1 de febrero, ha provocado una escalada de tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia.

Noboa anunció la aplicación de la tasa al alegar una supuesta falta de apoyo de Colombia en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

En respuesta, Colombia anunció que aplicará un arancel del 30 por ciento a 20 productos importados de Ecuador y suspendió la venta de energía.

Además, Ecuador aumentó de 3 a 30 dólares el precio de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, uno de los principales sistemas de bombeo del país.

