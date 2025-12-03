Colombia rechaza amenazas de acciones militares en su territorio por parte de Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado para manifestar su rechazo frente a las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de adelantar operaciones contra el narcotráfico en territorio colombiano y pidió a los países de la región sentar una posición.



BOGOTÁ (Xinhua/NA).- “Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico”, precisó el comunicado.

El Ministerio sostuvo que las amenazas del mandatario estadounidense vulneran los derechos del pueblo de Colombia, país que, al igual que todos en Latinoamérica y el Caribe, es un territorio de paz donde no hay cabida para la intervención extranjera.

“Reafirmamos el compromiso con la paz, la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional; y como parte de la región latinoamericana y caribeña se rechaza cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano”, señaló.

Asimismo, recordó los esfuerzos que viene haciendo el Gobierno de Gustavo Petro para combatir el narcotráfico de manera “integral, equilibrada, multidisciplinaria y con base en evidencias, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con el principio de responsabilidad común y compartida”.

La Cancillería colombiana también pidió a los países de la región fijar una postura común frente a las amenazas estadounidenses.

“Hacemos un llamado urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía. Colombia es un pueblo con raíces profundas que construye un futuro de prosperidad y tranquilidad para toda la región”, concluye el texto.

La comunicación difundida por la Cancillería de Colombia se produjo momentos después de que el presidente Trump advirtiera que cualquier país que fabrique y venda cocaína (incluida Colombia) está sujeto a ataques por parte de las fuerzas estadounidenses, que ya tienen bajo amenaza a Venezuela.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro invitó a Trump a visitar Colombia para que conozca de primera mano las operaciones y el trabajo de las autoridades contra el narcotráfico.

“Venga señor Trump, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos”, escribió Petro en red social X y subrayó que su Gobierno destruyó 18.400 laboratorios de cocaína “sin disparar un solo misil”.

“No amenace nuestra soberanía, porque despertará al Jaguar”, advirtió.

El mandatario colombiano denunció que, bajo el argumento de la lucha antidrogas, Washington busca justificar una eventual intervención militar en Venezuela para apropiarse de sus vastas reservas petroleras.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente colombiano, Gustavo Petro. Foto: Xinhua/Ovidio González /NA.

