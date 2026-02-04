Colombia: el clan del Golfo suspende negociaciones con Petro

El Clan del Golfo, principal cártel del narcotráfico en Colombia, suspendió las negociaciones de paz que se desarrollan en Qatar con el gobierno de Gustavo Petro, como consecuencia del diálogo que mantuvo ayer el jefe del Ejecutivo colombiano con Donald Trump.

BUENOS AIRES (NA).- Trump y Petro pactaron el día anterior priorizar las acciones militares y de inteligencia contra tres mandos criminales colombianos, entre ellos alias Chiquito Malo, el jefe del Clan, reportó el sitio RFI y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Al parecer, el Gobierno colombiano entregó a Estados Unidos los nombres de varios capos del narcotráfico, considerados objetivos de alto valor, entre ellos el de su máximo jefe, Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo. La entrega de esos nombres se hizo durante la reunión entre Petro y Trump.

“Esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha”, escribió en X la organización narcotraficante.

El Clan del Golfo asegura que se levantará de la mesa de negociaciones “provisionalmente” mientras sus miembros hacen consultas.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El presidente estadounidense, Donald Trump, junto al presidente colombiano, Gustavo Petro, en la oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington D.C., Estados Unidos. Foto: Xinhua/Juan Diego Cano/NA.