Colisionaron dos autos y los conductores resultaron con lesiones leves

El siniestro vial ocurrió esta mañana en Río Grande. Ambos conductores fueron atendidos en el hospital y ya fueron dados de alta médica.

RÍO GRANDE. – Hoy alrededor de las 7:30 horas, en la intersección de la avenida Belgrano y Mosconi de esta ciudad, dos vehículos colisionaron.

Se trató de un auto Volkswagen Gol, color negro, que conducía un hombre de 36 años, y un vehículo Fiat Siena, color rojo, manejado por una mujer de 39. Solo el conductor tuvo dolencias y fue trasladado en una ambulancia al hospital central de esta ciudad.

Por su parte la conductora se dirigió al mismo nosocomio y por sus propios medios. Ambos fueron dados de alta presentando lesiones leves, por lo que no resultó necesaria la iniciación de actuaciones penales.

Personal de Tránsito Municipal les realizó los test de alcoholemia a ambos conductores los cuales arrojaron resultado negativo.