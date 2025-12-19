Colisión y fuga en pleno centro: un conductor denunció haber sido agredido tras el impacto

El hecho ocurrió hoy pasado el mediodía en una esquina semaforizada de Río Grande. La víctima fue golpeada en el rostro por el otro automovilista, quien luego se dio a la fuga. (Foto archivo)

RÍO GRANDE.– Un violento episodio vial se registró hoy alrededor de las 13:30 en la intersección semaforizada de las calles Lasserre y avenida Belgrano, donde un automóvil chocó a otro y su conductor se dio a la fuga tras agredir a la víctima.

El hecho involucró a un Hyundai Creta, conducido por Sergio Calderón, de 37 años, que fue impactado en el guardabarros delantero derecho por otro rodado tipo flete que circulaba por la zona. Según se informó, Calderón transitaba por calle Lasserre y, al aproximarse a la avenida Belgrano, fue colisionado por el otro vehículo.

Tras el impacto, ambos conductores descendieron de los automóviles. En ese momento, el ocupante del otro rodado agredió a Calderón en el rostro con un elemento contundente y luego escapó del lugar, dejando atrás la escena con un herido.

Producto de la agresión, Calderón sufrió lesiones sangrantes y debió ser trasladado al hospital local, donde recibió atención médica para la evaluación de su estado de salud.