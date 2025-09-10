Colisión simple y un vehículo fue secuestrado

El siniestro vial ocurrió hoy en un circulado sector de tránsito vehicular en Río Grande. Una persona fue trasladada al hospital y tuvo lesiones leves. Uno de los rodados fue secuestrado por inspectores de tránsito.

RÍO GRANDE. – Hoy a la tarde en la esquina de las calles Ortiz y 25 de mayo, dos vehículos colisionaron y una mujer que conducía uno de los rodados fue trasladada al hospital.

El incidente vial fue protagonizado por un auto Volkswagen Gol Power color verde y un rodado Fiat Cronos color rojo.

De manera preventiva se solicitó una ambulancia y trasladaron al hospital a la conductora del Gol por dolencias que tenía. Tras ser examinada se determinó que sus lesiones eran de carácter leve por lo que fue dada de alta.

Personal de tránsito municipal procedió al secuestro del rodado Fiat porque le faltaba documentación.