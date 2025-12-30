Colisión entre una motocicleta y un automóvil

El siniestro ocurrió durante la tarde en la calle Hipólito Yrigoyen. El conductor de la moto fue trasladado al hospital de manera preventiva.

USHUAIA.– Durante la tarde de este martes se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta en un sector de la calle Hipólito Yrigoyen, en esta ciudad.

El hecho involucró a una motocicleta marca Bajaj, modelo Rouser NS 125, conducida por un joven de 19 años, y a un vehículo Toyota Etios, al mando de un hombre mayor de edad.

Como consecuencia del impacto, el motociclista manifestó dolencias, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Regional Ushuaia para una mejor evaluación médica.