Colisión entre una moto y un auto

Sucedió esta tarde en la ciudad capital de la provincia. El motociclista impactó un vehículo y tras sufrir lesiones en sus piernas fue trasladado al hospital.

USHUAIA. – Un motociclista resultó herido tras una colisión que tuvo por impactar contra un vehículo. El incidente vial ocurrió hoy a la tarde en la avenida Perito Moreno al 3600 de esta ciudad.

Fue protagonizado por una moto marca Honda CBX 250 color azul, que manejaba Lucas Posadas (27) y un automóvil Peugeot 208 color blanco, que era conducido por Jorge Montenegro (62).

En una información del área de prensa de la policía indicaron que el siniestro vial se produjo cuando el vehículo intentó incorporarse a la arteria principal y fue chocado por la motocicleta que circulaba en sentido sur-norte.

Tras el choque el motociclista presentó dolor en las piernas y fue asistido en el lugar por personal sanitario y trasladado al hospital para su evaluación.