Colisión entre un auto y una moto en la Ruta 3

El siniestro ocurrió el domingo por la tarde, a la altura del kilómetro 2955, en cercanías de Tolhuin. El conductor del rodado menor debió ser hospitalizado.

TOLHUIN.– Alrededor de las 16:30 horas del domingo se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 2955, que involucró a un automóvil y una motocicleta.

El hecho fue protagonizado por un Fiat Uno, conducido por José Carlos Velázquez, de 76 años, y una motocicleta marca Suzuki que era guiada por Damián Ibargoyen, de 36. Por causas que se tratan de establecer, ambos rodados colisionaron, resultando lesionado el motociclista.

Ibargoyen fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital para una mejor evaluación médica. Personal policial intervino en el sector para realizar las actuaciones correspondientes.