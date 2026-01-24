Colisión entre dos vehículos sobre la avenida Perito Moreno

El siniestro vial ocurrió a la altura de la planta Orión, en Ushuaia. El hombre herido fue trasladado al hospital, mientras que el otro conductor resultó ileso.

USHUAIA.– Personal policial intervino este viernes en un siniestro vial ocurrido sobre la avenida Perito Moreno, a la altura de la planta Orión, donde colisionaron dos vehículos.

El hecho involucró a un automóvil Toyota Corolla, conducido por Hugo Agustín Torres, de 60 años, y a un Chevrolet Corsa, guiado por José Julio Campos, de 70, quien no presentó lesiones.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Toyota sufrió diversas dolencias, por lo que fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital para una mejor evaluación médica.

Desde la Policía se informó que ambos rodados contaban con la documentación reglamentaria, y que se realizaron las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.