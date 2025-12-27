Colisión entre dos vehículos: no se registraron heridos

El siniestro vial ocurrió en la intersección de Facundo Quiroga y Eva Perón de Ushuaia; uno de los autos terminó sobre la vereda tras el impacto.

USHUAIA. – En la jornada de hoy se registró una colisión vehicular en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Eva Perón de esta ciudad. El hecho involucró a un Volkswagen Gol de color gris y a un Volkswagen Gol Trend azul.

Como consecuencia del impacto, uno de los rodados terminó sobre la vereda. A pesar de la violencia del choque, no se reportaron personas lesionadas.

Ambos conductores se encontraban en buen estado de salud y contaban con la documentación correspondiente para circular, por lo que fueron debidamente asesorados respecto a los pasos legales y administrativos a seguir.