Colisión entre dos vehículos dejó un conductor lesionado

El siniestro ocurrió en la intersección de Torelli y Fuegia Basket de Ushuaia e involucró a un Volkswagen Taos y un Chevrolet Spin. El conductor de uno de los rodados fue trasladado al hospital de manera preventiva.

USHUAIA.– Personal policial intervino el viernes en una colisión vehicular registrado en la intersección de las calles Torelli y Fuegia Basket, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron un Volkswagen Taos y un Chevrolet Spin.

A raíz del impacto, el conductor del Chevrolet Spin sufrió un golpe en la cabeza. Fue asistido en el lugar por personal de emergencia y posteriormente trasladado de forma preventiva al Hospital Regional Ushuaia, donde quedó en observación para una evaluación médica más completa.

En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor a fin de determinar las circunstancias del siniestro.