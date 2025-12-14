Colisión entre dos rodados en cruce semaforizado: una mujer resultó con lesiones leves

El siniestro vial ocurrió este domingo al mediodía en el centro de Río Grande. Una de las ocupantes fue trasladada al hospital de manera preventiva.

RÍO GRANDE.– Alrededor de las 13:00 horas de este domingo se registró un siniestro vial en la intersección semaforizada de las calles Alberdi y Belgrano, donde colisionaron una camioneta y un automóvil.

El hecho fue protagonizado por una camioneta Toyota RAV4, color blanco, conducida por Diego Cabrera, de 45 años, y un vehículo Geely Emgrand GS, color beige, al mando de Humberto Arriaga, de 72 años, quien viajaba acompañado por Juana Mellao, también de 72.

Como consecuencia del impacto, la señora Mellao manifestó dolencias, por lo que se solicitó la presencia de personal médico. La mujer fue trasladada al hospital local para una evaluación más exhaustiva y posteriormente fue dada de alta, constatándose que presentaba lesiones de carácter leve.