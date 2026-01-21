Policiales

Colisión entre dos autos en el barrio San Martín Norte: un conductor resultó herido

miércoles 21 de enero de 2026
Diario El Sureño
El siniestro ocurrió este miércoles por la mañana en la intersección de avenida San Martín y Juan Cobián en Río Grande. El conductor de uno de los vehículos fue trasladado al hospital.

RÍO GRANDE.– Hoy alrededor de las 9:00 horas se registró una colisión vehicular en la intersección de la avenida San Martín y la calle Juan Cobián, en el barrio San Martín de esta ciuda

El hecho involucró a un automóvil Hyundai Atoz, conducido por César Sosa, y un Citroën C3, al mando de Samuel Sawczuk. Como consecuencia del impacto, Sosa sufrió una lesión en la cabeza, por lo que fue asistido en el lugar y trasladado en ambulancia al hospital local para su atención médica.

En tanto, el conductor del Citroën no presentó lesiones. Personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes.

