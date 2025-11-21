Colisión en la Ruta 3 y Bilbao dejó una mujer hospitalizada

El choque entre un Volkswagen Cross Fox y un Renault Duster ocurrió hoy cerca de las 10:45. Una de las conductoras fue trasladada al hospital por presentar dolencias.

RÍO GRANDE.– Un accidente de tránsito se registró esta mañana, alrededor de las 10:45, en la intersección semaforizada de la Ruta Nacional Nº 3 y la calle Bilbao. En el lugar colisionaron un Volkswagen Cross Fox, conducido por Aurora Zerpa, de 57 años, y un Renault Duster al mando de Sara Falcón, de 56.

Como consecuencia del impacto, Zerpa refirió dolencias y recibió asistencia médica en el lugar. Minutos después fue trasladada en una ambulancia al Hospital Regional para una evaluación más completa.

Personal policial intervino para ordenar el tránsito y labrar las actuaciones correspondientes. No se registraron otras personas lesionadas.