Colegio del Sur se quedó con el invicto de Universitario

El fin de semana se desarrolló en Ushuaia la sexta fecha, primera de la segunda ronda, del certamen Clausura de Rugby en la máxima división, y a partir de la ajustada victoria de Colegio del Sur sobre el líder Universitario la tabla de posiciones quedó al rojo vivo, cuatro elencos separados por solo cuatro puntos, es decir, un partido de diferencia por lo que todos los juegos que se avecinan serán verdaderas finales.

RIO GRANDE.- No se recuerda de la pandemia a esta época que cuatro equipos estén tan cerca de llegar a la definición de un certamen, por lo que el cierre del Clausura será para alquilar balcones; cada fecha será una final anticipada para ver qué dos conjuntos definirán el Campeonato.

Uni llegó a la capital provincial con cierto aire, seis puntos de ventaja sobre Las Aguilas, pero sabiendo que éste juego ante los colegiales era clave para sus aspiraciones de alcanzar la final del campeonato, sin embargo bajo unas condiciones climáticas muy adversas, el puntero no pudo desarrollar a la perfección su juego, y en los instantes finales del partido Colegio del Sur se quedó con la victoria 10 a 0, producto de un drop de Jairo Ríos a los 27 minutos de la segunda etapa; mientras que a tres minutos del cierre del match el medio scrum Federico Romero Pino alcanzó el único try del partido el cual fue convertido por Ríos para sellar la victoria.

Las Aguilas que llegó al choque frente a Tolhuin Rugby Club como escolta a seis unidades, quedó a un solo punto tras golear a los mediterráneos 55 a 7, presentando un equipo más completo y con más nombres que cuando le tocó visitar Río Grande.

En el clásico fueguino, Ushuaia Rugby Club venció con holgura al Río Grande Rugby & Hockey Club por 44 a 12 con una enorme actuación del segunda línea Facundo Tagle Catalán, autor de los primeros tres tries de su equipo.

El match arrancó try a try; a los dos minutos con conquista del mencionado Tagle y conversión de Kity Mansilla el Tricolor se adelantó 7-0, sin embargo de inmediato contestó Agustín Bilardo con un try y una conversión propia para el 7-7, pero de los 8 minutos en adelante, todo fue del duelo de casa quien sacó una importante diferencia en la primera etapa, para consolidar la victoria en el complemento y quedar a tres unidades del líder Universitario.

Lo que viene

El sábado venidero en Ushuaia se destaca un partido por sobre el resto, es que Las Aguilas en su casa recibe a Universitario, sí, el segundo ante el primero y con la posibilidad del local de superar al visitante en la tabla de posiciones y que el resto de los perseguidores también lo puedan superar en la tabla general.

Universitario sabe que se juega el partido del año a partir de su derrota del sábado, y justo se lo juega ante el mejor equipo fueguino del último lustro por lo que se espera un enorme juego en la cancha frente al Monte Susana.

Ushuaia Rugby Club tiene en los papeles el cotejo más accesible ante Tolhuin Rugby Club quien no ha alcanzado punto alguno en lo que va del segundo semestre y en su mayoría de los juegos fue goleado.

Mientras que Colegio del Sur, el otro elenco capitalino que persigue a Universitario, recibe al Río Grande RHC quien es una sombra del Verde que brilló en la primera parte del año.

Posiciones – Zona Campeonato

Pos/Clubes Pts. J G E P B TF TC

1° Club Universitario 22 6 5 0 1 2 86 54

2° Club Las Aguilas 21 6 4 0 2 5 191 67

3° Ushuaia Rugby Club 19 6 4 0 2 4 175 61

4° Colegio del Sur 18 6 4 0 2 1 130 80

5° Río Grande RHC 7 6 1 0 5 3 61 136

6° Tolhuin Rugby Club 0 6 0 0 6 0 46 291

Próxima fecha – Séptima

Las Aguilas vs. Universitario

Ushuaia Rugby Club vs. Tolhuin Rugby Club

Colegio del Sur vs. Río Grande Rugby & Hockey Club