Colegio del Sur dejó sin oportunidades a Universitario

Los dos finalistas del Apertura pasado comenzaron de la mejor manera el 2026. En esta ciudad Colegio del Sur venció sin problemas a Universitario 29 a 0 quitándole un invicto de cinco cotejos en su cancha; mientras que en el clásico capitalino, el defensor del título, Las Aguilas, venció a domicilio al Ushuaia Rugby 26 a 6.

RIO GRANDE.- Pese a los triunfos de los conjuntos ushuaienses, sólo Colegio del Sur manda en la cima de las posiciones al lograr el punto bonus ofensivo en La Soñada.

Y esta vez no tuvo nada de Soñada para los dueños de casa, primero porque perdieron, segundo por lo mal que jugaron, tercero por sufrir la gran cantidad de bajas en su primer equipo y por último las malas condiciones climáticas que reinaron el sábado por la tarde donde un viento cruzado -casi en diagonal-, no permitió el normal desarrollo y a esto hay que sumarle la polvareda que llegaba de la obra del Aeropuerto de Río Grande que también sumó a las contras.

Quien primero aprovechó ese viento casi cruzado fue la visita que fue a jugar a los metros finales del rival y a los 3 minutos los obligó a cometer una infracción frente a los palos, y el cerebro que tiene Colegio no perdonó, fueron tres puntos sencillos para Nicolás Leguizamón.

Por veinte minutos el partido fue enredado, poco vistoso, producto de las ganas del dueño de casa pero muy impreciso con la guinda lo que hizo el juego muy cortado y le quitó la chance de mostrar el dinamismo que tuvo el local en el cierre de la temporada pasada, y tanto fue así que en esta primera etapa el dueño de casa no pisó las 22 del rival.

A los 25 minutos de juego hubo un quiebre en el partido que a la postre no fue tal; amarilla para Agustín Gómez en el local, y amarilla para el apertura de la visita Gómez Hobbs, sin embargo éste se fue de boca contra el referee Cena, y el juez del match decidió mostrarle la roja; Universitario jugó diez minutos con un jugador menos, Colegio con uno menos el resto del partido.

El verde, azul y blanco supo cómo acomodarse; reemplazó al apertura con un centro y Leguizamón por momentos dejó su posición de back para sumarse al centro de la línea y casi que no se notó la ausencia de un hombre en el juego de los capitalinos.

Y siempre Colegio intentó jugar de manos como es su costumbre, lo lleva en su ADN y de una jugada que agotó el ciego e involucró a mucha gente de Uni, la pelota salió al abierto donde le sobraba gente a la visita, y cuando la pelota cayó en poder del potente Juniors Benítez, con espacios, ya se sabía que iba a ser try como lo fue, El Tiki Leguizamón anotó la conversión para el 10-0.

Lejos de conformarse con eso, Colegio al ver que era superior a su rival, siguió buscando con su juego desplegado y tras limpiar muy bien un ruck, el medio scrum se fue por el ciego, desbordó a su marcador y terminó apoyando la segunda conquista muy cerca de las haches para facilitar otros dos puntos más de Leguizamón para el 17-0 con el cual se fueron al descanso.

El complemento obligaba a los dueños de casa a mejorar su juego colectivo y a jugar en los metros finales del rival, algo que consiguió en los primeros 15 minutos pero que no tuvo las herramientas para romper la defensa del contrincante quien, tras soportar el asedio del adversario, fue sólo eso, de otro doble ruck bien limpiado, el recién ingresado Gaspar Garramuño terminó apoyando el tercer try de su equipo para establecer el 22-0.

El juego de Universitario estuvo basado en sus delanteros, todos quisieron ir para adelante a los topetazos, pero se encontraron con una gran defensa del rival, y no tuvieron ideas de cómo perforarlos, es más, cuando Dani Márquez estuvo a punto de anotar, en plena zambullida a la zona prometida, le robaron la pelota de las manos y salieron despejando con el pie.

Y la variante del pie fue otra de las claves del match, mientras Uni buscó con patadas largas buscando encajonar al rival en sus últimos metros, todas ellas fueron fallidas perdiéndose directamente afuera y volvieron el juego desde donde habían iniciado; mientras que la utilización del pie por parte de Leguizamón fue perfecta, siempre encontrando el terreno vacío o sacando la pelota al touch para sacarle el poco ritmo que tuvo el dueño de casa, quien sufrió muchísimo la gran cantidad de bajas, sobre todo por vacaciones más que por lesiones, y deberá acomodarse rápido para revertir el papel que protagonizó en el debut porque fue más parecido a lo visto en el Apertura pasado que a lo mostrado en el Clausura que terminó en noviembre de 2025.

Pampas, con plantel confirmado

El equipo argentino Pampas confirmó a su plantel para la sexta edición del Súper Rugby Américas 2026, el principal torneo de América del Sur en el que irá en busca de su primer título.

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, esta nueva edición del torneo, que comenzará el 20 de febrero con el encuentro entre Dogos XV y Cobras Brasil, contará con la presencia de ocho equipos, de los cuales cuatro serán argentinos (Pampas, Dogos XV, Tarucas y Capibaras).

El plantel de Pampas estará conformado por un total de 44 jugadores. Los forwards serán Jeremmy Annand, Ramiro Berardi Calvo, Juan Pedro Bernasconi, Ignacio Bottazzini, Augusto Cabano Wall, Nicolás Cambiasso, Marcos Camerlinckx, Fabrizio Cebrón, Rodrigo Fernández Criado, Ezequiel Gómez Cofre, Tadeo Ledesma Arocena, Francisco Lusarreta, Matías Medrano, Lucas Moresco, Joaquín Pascual Viale, Juan Penoucos, Juan Cruz Pérez Rachel, Tiziano Rocha, Faustino Santarelli, Francisco Sluga, Jerónimo Sorondo, Marcelo Toledo, Valentín Vicente Vidal y Nahuel Zunini.

Por otra parte, los backs serán Nahuel Clausen, Santiago Cordero, Juan Cruz Corso, Ignacio Díaz, Bautista Farise, Ramón Fernández, Agustín Fraga, Santino García Mortola, Danilo Ghisolfi, Alfonso Latorre, Alejo Lavayén, Felipe Ledesma, Ramiro Manzo, Lucas Marguery, Santiago Pernas, Valentino Reggiardo, Estanislao Renthel, Federico Serpa, Jerónimo Ulloa y Tobías Wade.

El head coach de Pampas, Juan Manuel Leguizamón, confesó que “estamos con muchas ganas y con mucha energía para que sea un gran año de Pampas. Me motivó poder estar nuevamente al frente de este equipo para seguir vinculándome con los chicos y poder armar un grupo de laburo en e cual podamos fluir todos y disfrutar”.

El torneo contará con una fase clasificatoria de 14 fechas que se extenderá hasta junio. De allí, los cuatro mejores avanzarán a las semifinales, que serán el 12 de junio, mientras que solo siete días después se llevará a cabo la gran final.

La mejor participación histórica de Pampas en el Súper Rugby Américas fue en 2024, cuando perdieron 37-23 en la final ante Dogos XV.

El máximo ganador de la competición es Peñarol de Uruguay, que se llevó el título en 2021, 2023 y 2025.

Posiciones – Apertura

Pos/Clubes Pts. J G E P Bo. TF TC

1° Colegio del Sur 5 1 1 0 0 1 29 0

2° Las Aguilas 4 1 1 0 0 0 26 5

3° Ushuaia Rugby Club 0 1 0 0 1 0 5 26

4° Club Universitario 0 1 0 0 1 0 0 29

— Río Grande RHC — — — — — — — —

Universitario 0 – 29 Colegio del Sur

David Flores Barrera 1. Sergio David Singh

Franco Cruz 2. Nicolino Rodríguez Ordoñez

Fernando Mendoza Estay 3. Alex Iván Quelín Arias

Franco Ismael Mancilla 4. Junior Benítez Castellano

Diego Saucedo Spinelli 5. Santiago Munafó

Daniel Márquez 6. Juan Spratt

Mauro Gastón Molinas 7. Marcos Ezequiel Montagna

Daniel Agustín Gómez 8. Luciano Ezequiel Sciutto

Luciano Juárez 9. Federico Romero Pino

Lucas Salinas 10. Sebastián Gómez Hobbs

Emanuel López Fiorito 11. Miguel Alejandro Wilder

José Antonio Miranda 12. Alejo San Pietro

Juan Matías Cirelli 13. Leandro Miguel Venegas

Julián Alejandro Zalazar 14. Juan Antonio López Ibarra

Martín Sastre Gandolfi 15. Nicolás Leguizamón

Nicolás Páez E. Joaquín Jeréz

Referee: Matías Cena. Cancha: La Soñada (Universitario). Tantos PT: 3′ penal Nicolás Leguizamón (CdS); 29′ try Junior Benítez convertido por Nicolás Leguizamón (CdS); 37′ try Federico Romero Pino convertido por Nicolás Leguizamón (CdS). Tantos ST: 15′ try Gaspar Garramuño (CdS) y 33′ try Facundo Martín convertido por Nicolás Leguizamón (CdS).

Suplentes en Universitario: Ulises Said Vega, Ariel Díaz, Aldo Martín Gorostarzu, Miguel Castro, Alexis Solis, Emanuel Maximiliano Llancapani, Gustavo Rodolfo Caporale y César Javier Galarza. Suplentes en Colegio del Sur: Lucas Sebastián Laciar, Gonzalo Nicolás Suárez, Facundo Martín, Tomás Carrasco, Francisco Orellano, Franco González, Gaspar Garramuño y Jairo Emanuel Río. Amonestado: Agustín Gómez (Universitario). Expulsado: Sebastián Gómez Hobbs (Colegio del Sur).