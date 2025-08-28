Colazo valoró la labor de la Asociación Bahía Encerrada

La acción de la sociedad organizada alcanzó un hito en la labor ambientalista en Ushuaia que enorgullece a la comunidad: El decimoquinto aniversario de la Asociación Bahía Encerrada (ABE).

USHUAIA.- “Su tarea de conservación y restauración inspiran iniciativas similares de creación de estos espacios en la ciudad y en toda la Provincia”, remarcó María Laura Colazo (PV) junto a Carina Quattrocchi, titular de la organización en la inauguración de la muestra “Empatizar, conocer y cuidar: 15 años de la ABE” en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego” (UNTDF).

“Acompañamos la inauguración de la muestra “Empatizar, conocer y cuidar: 15 años de la Asociación Bahía Encerrada (ABE)”, una propuesta que pone en valor “la enorme tarea que esta organización de vecinos y vecinas de Ushuaia viene desarrollando desde hace 15 años”. En este sentido, María Laura Colazo destacó el logro que permitió “la participación ciudadana y el compromiso con el ambiente, crear la primera Reserva Natural Urbana” en Ushuaia.

“Su tarea y labor son inspiración para otras iniciativas similares de creación de estos espacios en toda la Provincia”, alentó. Además consideró que es de importancia “que desde la Legislatura podamos acompañar, promover y difundir las actividades de las ONG ambientalistas”, en Tierra del Fuego.

Al finalizar, agregó: “Celebramos su compromiso incansable con la conservación, la educación ambiental y la participación comunitaria en el cuidado del ambiente y el respeto por la naturaleza que nos rodea”, cerró.