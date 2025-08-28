Política

Colazo valoró la labor de la Asociación Bahía Encerrada

jueves 28 de agosto de 2025
Diario El Sureño
La acción de la sociedad organizada alcanzó un hito en la labor ambientalista en Ushuaia que enorgullece a la comunidad: El decimoquinto aniversario de la Asociación Bahía Encerrada (ABE).

USHUAIA.- “Su tarea de conservación y restauración inspiran iniciativas similares de creación de estos espacios en la ciudad y en toda la Provincia”, remarcó María Laura Colazo (PV) junto a Carina Quattrocchi, titular de la organización en la inauguración de la muestra “Empatizar, conocer y cuidar: 15 años de la ABE” en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego” (UNTDF).

“Acompañamos la inauguración de la muestra “Empatizar, conocer y cuidar: 15 años de la Asociación Bahía Encerrada (ABE)”, una propuesta que pone en valor “la enorme tarea que esta organización de vecinos y vecinas de Ushuaia viene desarrollando desde hace 15 años”. En este sentido, María Laura Colazo destacó el logro que permitió “la participación ciudadana y el compromiso con el ambiente, crear la primera Reserva Natural Urbana” en Ushuaia. 

“Su tarea y labor son inspiración para otras iniciativas similares de creación de estos espacios en toda la Provincia”, alentó. Además consideró que es de importancia “que desde la Legislatura podamos acompañar, promover y difundir las actividades de las ONG ambientalistas”, en Tierra del Fuego.

Al finalizar, agregó: “Celebramos su compromiso incansable con la conservación, la educación ambiental y la participación comunitaria en el cuidado del ambiente y el respeto por la naturaleza que nos rodea”, cerró.

