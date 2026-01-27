Colapinto: podio en Barcelona

El piloto Franco Colapinto vivió un momento inesperado durante los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona (que se extenderán hasta el viernes 30), cuando su Alpine A526 se detuvo en plena pista y obligó a neutralizar la sesión con bandera roja.

BUENOS AIRES (NA).- De todos modos, el inconveniente no pasó a mayores: el argentino logró regresar por sus propios medios a boxes y, tras la revisión del equipo, continuó el programa sin mayores complicaciones, terminando en el podio.

En una jornada de acción que se dividió entre turnos mañaneros y vespertinos, el argentino completó un total de 60 vueltas, con un 1:21.348 como su mejor tiempo de la primera sesión, que lo ubicó en la tercera posición entre los nueve autos en pista, mientras que durante la tarde lo mejoró a 1:20.189, manteniendo el tercer lugar.

Si bien los ensayos en Montmeló no buscan tiempos finales ni tienen carácter competitivo, los números reflejaron una evolución clara en su ritmo y una jornada productiva para Alpine, incluso pese al contratiempo inicial.