Colapinto junto a Varrone y Colnaghi

El automovilismo argentino se encamina a vivir un 2026 histórico, con representación simultánea en los tres principales escalones de la FIA.

BUENOS AIRES (NA).- Franco Colapinto competirá en la Fórmula 1 con Alpine, mientras que Nicolás Varrone lo hará en la Fórmula 2, y Mattia Colnaghi dirá presente en la Fórmula 3: los tres compartirán pista en diez circuitos a lo largo del calendario.

Será la primera vez en la era moderna que la bandera argentina tenga presencia al mismo tiempo en F1, F2 y F3. Colapinto afrontará un calendario completo de 24 Grandes Premios, mientras que Varrone tendrá un programa de 14 fechas, y Colnaghi uno más acotado, con 10 participaciones, centradas mayormente en Europa.

El estreno en conjunto se dará en Australia, del 6 al 8 de marzo, en el Gran Premio de Melbourne, marcando el inicio de un recorrido compartido que continuará en abril con Bahrein. Desde allí, las categorías formativas alternarán su calendario, aunque volverán a coincidir en momentos clave del año.

El tramo de mayor intensidad llegará durante la gira europea. Mónaco, Barcelona, Austria, Silverstone, Bélgica y Hungría conformarán una seguidilla exigente, con varias fechas consecutivas en las que los tres pilotos argentinos compartirán paddock, actividad oficial y fin de semana de competencia.

La coincidencia se cerrará en septiembre, con las citas de Monza y el estreno del circuito urbano de Madrid, que marcará el final de la temporada para la Fórmula 3 y la última aparición conjunta del tridente nacional.