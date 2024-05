Clubes de fútbol argentinos con acento inglés: ¿de dónde vienen sus nombres?

Las asociaciones deportivas forman parte del ADN del argentino pero ¿cuánto sabemos del origen de sus nombres, su historia y el porqué de su fundación? A continuación un repaso de los principales clubes que tienen una palabra extranjera en su denominación.

BUENOS AIRES.- Preply, la plataforma de aprendizaje de idiomas, ha querido indagar en este tema de los clubes argentinos y sus orígenes para entender mejor los significados.

Los dos principales clubes de fútbol argentinos llevan en sus nombres palabras en inglés. Boca Juniors fue fundado el 3 de abril de 1905 por un grupo de amigos inmigrantes italianos que vivían en el barrio de la rivera. En esa época comenzaron a formarse los equipos de fútbol y La Boca también tendría el suyo. Sylvia Johnson, experta en lenguaje y directora de Metodología en Preply.

Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana y los hermanos Teodoro y Juan Antonio Farenga se reunieron en la casa del primero y, luego de la llegada de inoportunas visitas, decidieron trasladarse a la Plaza Solís donde fundaron el club. El equipo tomó el nombre del barrio, pero ¿por qué le agregaron Juniors? La explicación es que el fútbol británico contaba con muy buena fama y era conveniente “un toque de prestigio inglés tan acorde con la época” como informa la institución en su página web. Sin embargo, no fue elegida al azar, resulta que los fundadores eran todos jóvenes y, según consigna la especialista en idioma, Sylvia Johnson de Preply, “Juniors” significa “jóvenes”.

Su eterno rival, River Plate, tiene como fecha oficial de su fundación el 25 de mayo de 1901 y, al igual que Boca, fue fundado por un grupo de amigos que se dedicaban al deporte. La historia cuenta que River surge de la unión de dos equipos cuyos nombres homenajeaban a la inmaculada Santa Rosa y a Rosales, una torpedera argentina que se hundió cerca de las costas de Uruguay.

En el momento en que ambos equipos decidieron unificarse se encontraron en la disyuntiva de qué nombre le ponían al club naciente. Por esas cuestiones del azar se inspiraron en unos cajones gigantes que habían visto cerca del dique 3 en la Dársena Sur que tenían la inscripción “The River Plate”, donde unos marineros jugaban a la pelota. Según Johnson, “River” significa “río” en español y tiene total lógica dado las aguas que bañan esa costa. Ahora bien, el tema comienza a complejizarse cuando aparece la palabra “Plate” que, según consigna la especialista actualmente significa “plato”. La cuestión es que proviene de una mala traducción de Río de la Plata, en la antigüedad en nuestras tierras solía asociarse “plate” con “plata” dado a una confusión lingüística. De ahí que surge “el grato nombre”, como dicen los hinchas de River Plate.

Otro club centenario que lleva un nombre inglés es Racing Club. Este equipo se creó el 25 de marzo de 1903 en Barracas al Sud, el barrio que en 1904 pasó a llamarse Avellaneda. Los orígenes se remontan a 1898 cuando un grupo de empleados ferroviarios fundó Argentinos Excelsior Club. La institución duró solo tres años y se dividió en Sud América Fútbol Club de Barracas al Sur, American Club y Argentinos Unidos. Barracas al Sur se dividió al poco tiempo pero, superados los cortocircuitos entre sus integrantes, decidieron hacer una reunión para volver a fusionarse.

El nombre surgió a partir de una sugerencia de Germán Vidaillac que fue rápidamente aceptada por el resto de los miembros. El socio fundador tenía en su poder una revista de automovilismo en cuya portada se leía en letras grandes “Racing”. Otra vez el azar y el inglés dan origen al nombre de un club de fútbol histórico en nuestro país; Sylvia Johnson explica que la traducción significa “carreras” algo totalmente lógico en una revista de deporte motor que poco tiene que ver con el fútbol, pero que sentó precedente en el momento de dar origen a uno de los “cinco grandes”. En el acta del 7 de febrero de 1904 se oficializó la creación de “Racing Football Club”, uno de los íconos de la ciudad de Avellaneda. Porque el fútbol lo trajeron los ingleses, como pasó en todo el mundo, muchos clubes reconocidos: Newell’s Old Boys, Banfield, All Boys, Racing Club, Chaco For Ever, etc. llevan nombres en inglés.

El nombre Isaac Newell puede resultar desconocido para muchos hinchas de fútbol pero fue el que inspiró la denominación de uno de los principales clubes de Rosario. Newell llegó a Santa Fe en 1869 y fue el fundador del Colegio Comercial Anglo Argentino. También fue el responsable de la introducción del primer reglamento futbolístico y la primera pelota en el país. El profesor inglés falleció el 16 de octubre de 1907. Cuatro años antes, en 1903, su hijo Claudio Lorenzo junto con un grupo de exalumnos de su padre fundaron el Club Atlético Newell ‘s Old Boys en honor al maestro. La especialista de Preply explica que la expresión “old boys” significa “egresados” y marca la clara relación inicial del club con quienes habían asistido a aquel colegio.

En el barrio porteño de Floresta se fundó en febrero de 1913 el Club All Boys. Su creación se debe a un grupo de jugadores amateur que querían practicar el deporte como profesionales en una verdadera cancha. Vicente Cincotta, un vecino del barrio que pertenecía al equipo, le transmitió su idea de crear un club a sus compañeros y ellos, inmediatamente, se pusieron en campaña. El nombre no reviste mucho misterio; es producto de la conformación del grupo, eran todos hombres, es decir “all boys” en inglés como afirma la especialista en idiomas Johnson.

El Chaco también tiene su equipo de fútbol con un nombre inglés. Chaco For Ever es una institución en la provincia y goza de gran popularidad entre los chaqueños. Su historia comienza el 27 de julio de 1913 cuando un grupo de socios se separó del Club Atlético Sarmiento con la idea de fundar una nueva institución.

A la hora de elegir un nombre para el nuevo club entró a jugar un trabajador municipal de origen inglés conocido como “Mister King”. El empleado público les sugirió a los fundadores el nombre “For Ever” que significa “por siempre” según Sylvia Johnson. Como la intención era tener una denominación que transmitiera la idea de perdurar en el tiempo, el término fue aceptado de inmediato y así se reemplazó a San Fernando que era el nombre pensado en primer término.

Acerca de Preply

Preply es una plataforma de aprendizaje online que pone en contacto a más de 32.000 tutores profesionales que enseñan 50 idiomas a cientos de miles de alumnos en 180 países de todo el mundo. A través de planes personalizados, se adaptan al presupuesto, el horario y los conocimientos del alumno. Cada día, decenas de miles de estudiantes reciben clases de profesores de 160 nacionalidades. Preply fue fundada en 2012 por el equipo ucraniano de Kirill Bigai, Serge Lukyanov y Dmytro Voloshyn. En la actualidad, la empresa tiene su sede en Barcelona y cuenta con más de 400 empleados de 50 nacionalidades diferentes.