Deportes

Club Municipal y Kiricocho jugarán en la máxima división

martes 30 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
Ya está casi todo definido para la temporada 2026 en el Futsal AFA; se aprobó el sistema de juego. Los clubes confirmaron en principio su participación, y se aceptó el pedido mayoritario de las instituciones quienes pidieron que sus jugadores no puedan jugar en una Liga paralela por algunos problemas que surgieron con el tema del seguro y que, sin dudas, traerá cola para el año venidero.

RIO GRANDE.- En principio tanto Club Municipal, Campeón Anual de la primera B, y Kiricocho Subcampeón y que alcanzó el ascenso a la A tras vencer en el repechaje a Deportivo Frías, van a jugar en la máxima divisional, más allá que aún tienen algunos escollos a sortear y que no son menores: confirmar todas las divisiones menores en masculino.

Durante este 2025 que se termina, no fueron buenas las realidades de HVJ Futsal y Deportivo Frías, los dos elencos que menos puntos sumaron a lo largo de los dos certámenes oficiales; el primero perdió la categoría de forma directa, mientras que el segundo jugará en la B por haber caído en el mencionado juego ante Kiricocho.

Más allá que todos los clubes en la última reunión del año confirmaron su participación en el 2026, lo deberán ratificar en la primera reunión del año venidero -se estima que será a mediados de enero-, ya se sabe que una o dos instituciones tendrían problemas para continuar con todas las categorías inferiores y, de ser así, estos bajarían de divisional y no serían reemplazados por otros elencos que no tengan los méritos deportivos para jugar arriba, algo que sucedió este año y la dirigencia entendió que fue un error en lo competitivo.

En principio la idea es jugar con 16 equipos, donde tanto en el Apertura como en el Clausura se jugará todos contra todos a una sola rueda en la primera fase, y luego en los playoffs lo harían los mejores ocho elencos clasificados, siendo la final única, es decir, a un sólo partido cuando el resto será al mejor de tres partidos, copiando la fórmula que se está utilizando en AFA Buenos Aires.

Municipal, el adelantado

El primero en volver a los trabajos pensando en la temporada venidera será uno de los elencos recién ascendidos; Club Municipal volverá el lunes 5 de enero a los entrenamientos y a partir de allí se irá delineando la pretemporada y la cual será mucha con la participación del equipo en la Copa de Verano, evento que organiza la Liga Oficial de Fútbol con el auspicio de Futsal 9420 pero que no tiene carácter de torneo oficial.

Si bien aún no se han confirmado pases de otros elencos para reforzar el equipo, la buena noticia para Nazareno Dávoli es que la base del plantel que alcanzó el ascenso se queda en el club, que quieren jugar en Primera A con los mismos compañeros que alcanzaron la proeza de ser el mejor del 2025, y eso es toda una tranquilidad.

De todas maneras en los próximos días se confirmará una o dos llegadas de jugadores que se quieren sumar al plantel y de algún interés en particular del entrenador para reforzar algún puesto.

Posiciones Generales

Pos/Clubes            Pts.         J             G            E            P             GF          GC

  1° Camioneros    40           14           13           1             0             143         31

  2° Luz y Fuerza   39           14           13           0             1             90           35

  3° Escuela Argentina          34           14           11           1             2             64           33

  4° Rosario RG     31           14           10           1             3             54           37

  5° San Isidro       26           14           8             2             4             86           40

  6° Dep. Río Grande           25           14           8             1             5             55           52

  7° Defensores del Sur        21           14           7             0             7             79           60

  8° Estrella Austral              21           14           6             3             5             62           70

  9° Arsenal FC      20           14           6             2             6             44           67

10° Los Troncos    18           14           6             0             8             84           72

11° ADEFU           16           14           4             4             6             44           44

12° Metalúrgico    13           14           4             1             9             48           60

13° San Francisco 11           14           3             2             9             46           88

14° Club Italiano   8             14           2             2             10           32           109

15° Deportivo Frías              1             14           0             1             13           21           88

16° HVJ Futsal      1             14           0             1             13           30           101

Apertura

Pos/Clubes            Pts.         J             G            E            P             GF          GC

  1° Luz y Fuerza   21           7             7             0             0             44           14

  2° Camioneros    19           7             6             1             0             67           15

  3° Escuela Argentina          16           7             5             1             1             32           14

  4° Rosario RG15 7             5             0             2             30           23

  5° San Isidro       13           7             4             1             2             35           20

  6° Estrella Austral              13           7             4             1             2             31           35

  7° Los Troncos    12           7             4             0             3             58           32

  8° Defensores del Sur        12           7             4             0             3             45           30

  9° Deportivo RG 12           7             4             0             3             21           28

10° Arsenal FC      7             7             2             1             4             17           39

11° ADEFU           7             7             2             1             4             24           22

12° Metalúrgico    7             7             3             0             4             24           26

13° San Francisco 4             7             1             1             5             17           43

14° Deportivo Frías              1             7             0             1             6             12           31

15° HVJ Futsal      1             7             0             1             6             16           57

16° Club Italiano   1             7             0             1             6             13           62

Clausura

Pos/Clubes            Pts.         J             G            E            P             GF          GC

  1° Camioneros    21           7             7             0             0             76           16

  2° Luz y Fuerza   18           7             6             0             1             46           21

  3° Escuela Argentina          18           7             6             0             1             32           19

  4° Rosario RG16 7             5             1             1             24           14

  5° San Isidro       13           7             4             1             2             51           20

  6° Dep. Río Grande           13           7             4             1             2             34           24

  7° Arsenal FC      13           7             4             1             2             27           28

  8° Defensores del Sur        9             7             3             0             4             34           30

  9° ADEFU           9             7             2             3             2             20           22

10° Estrella Austral              8             7             2             2             3             31           35

11° San Francisco  7             7             2             1             4             29           45

12° Club Italiano   7             7             2             1             4             19           47

13° Los Troncos    6             7             2             0             5             26           40

14° Metalúrgico    4             7             1             1             5             24           34

15° HVJ Futsal      0             7             0             0             7             14           44

16° Deportivo Frías              0             7             0             0             7             9             57

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *