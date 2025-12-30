Club Municipal y Kiricocho jugarán en la máxima división

Ya está casi todo definido para la temporada 2026 en el Futsal AFA; se aprobó el sistema de juego. Los clubes confirmaron en principio su participación, y se aceptó el pedido mayoritario de las instituciones quienes pidieron que sus jugadores no puedan jugar en una Liga paralela por algunos problemas que surgieron con el tema del seguro y que, sin dudas, traerá cola para el año venidero.

RIO GRANDE.- En principio tanto Club Municipal, Campeón Anual de la primera B, y Kiricocho Subcampeón y que alcanzó el ascenso a la A tras vencer en el repechaje a Deportivo Frías, van a jugar en la máxima divisional, más allá que aún tienen algunos escollos a sortear y que no son menores: confirmar todas las divisiones menores en masculino.

Durante este 2025 que se termina, no fueron buenas las realidades de HVJ Futsal y Deportivo Frías, los dos elencos que menos puntos sumaron a lo largo de los dos certámenes oficiales; el primero perdió la categoría de forma directa, mientras que el segundo jugará en la B por haber caído en el mencionado juego ante Kiricocho.

Más allá que todos los clubes en la última reunión del año confirmaron su participación en el 2026, lo deberán ratificar en la primera reunión del año venidero -se estima que será a mediados de enero-, ya se sabe que una o dos instituciones tendrían problemas para continuar con todas las categorías inferiores y, de ser así, estos bajarían de divisional y no serían reemplazados por otros elencos que no tengan los méritos deportivos para jugar arriba, algo que sucedió este año y la dirigencia entendió que fue un error en lo competitivo.

En principio la idea es jugar con 16 equipos, donde tanto en el Apertura como en el Clausura se jugará todos contra todos a una sola rueda en la primera fase, y luego en los playoffs lo harían los mejores ocho elencos clasificados, siendo la final única, es decir, a un sólo partido cuando el resto será al mejor de tres partidos, copiando la fórmula que se está utilizando en AFA Buenos Aires.

Municipal, el adelantado

El primero en volver a los trabajos pensando en la temporada venidera será uno de los elencos recién ascendidos; Club Municipal volverá el lunes 5 de enero a los entrenamientos y a partir de allí se irá delineando la pretemporada y la cual será mucha con la participación del equipo en la Copa de Verano, evento que organiza la Liga Oficial de Fútbol con el auspicio de Futsal 9420 pero que no tiene carácter de torneo oficial.

Si bien aún no se han confirmado pases de otros elencos para reforzar el equipo, la buena noticia para Nazareno Dávoli es que la base del plantel que alcanzó el ascenso se queda en el club, que quieren jugar en Primera A con los mismos compañeros que alcanzaron la proeza de ser el mejor del 2025, y eso es toda una tranquilidad.

De todas maneras en los próximos días se confirmará una o dos llegadas de jugadores que se quieren sumar al plantel y de algún interés en particular del entrenador para reforzar algún puesto.

Posiciones Generales

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros 40 14 13 1 0 143 31

2° Luz y Fuerza 39 14 13 0 1 90 35

3° Escuela Argentina 34 14 11 1 2 64 33

4° Rosario RG 31 14 10 1 3 54 37

5° San Isidro 26 14 8 2 4 86 40

6° Dep. Río Grande 25 14 8 1 5 55 52

7° Defensores del Sur 21 14 7 0 7 79 60

8° Estrella Austral 21 14 6 3 5 62 70

9° Arsenal FC 20 14 6 2 6 44 67

10° Los Troncos 18 14 6 0 8 84 72

11° ADEFU 16 14 4 4 6 44 44

12° Metalúrgico 13 14 4 1 9 48 60

13° San Francisco 11 14 3 2 9 46 88

14° Club Italiano 8 14 2 2 10 32 109

15° Deportivo Frías 1 14 0 1 13 21 88

16° HVJ Futsal 1 14 0 1 13 30 101

Apertura

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Luz y Fuerza 21 7 7 0 0 44 14

2° Camioneros 19 7 6 1 0 67 15

3° Escuela Argentina 16 7 5 1 1 32 14

4° Rosario RG15 7 5 0 2 30 23

5° San Isidro 13 7 4 1 2 35 20

6° Estrella Austral 13 7 4 1 2 31 35

7° Los Troncos 12 7 4 0 3 58 32

8° Defensores del Sur 12 7 4 0 3 45 30

9° Deportivo RG 12 7 4 0 3 21 28

10° Arsenal FC 7 7 2 1 4 17 39

11° ADEFU 7 7 2 1 4 24 22

12° Metalúrgico 7 7 3 0 4 24 26

13° San Francisco 4 7 1 1 5 17 43

14° Deportivo Frías 1 7 0 1 6 12 31

15° HVJ Futsal 1 7 0 1 6 16 57

16° Club Italiano 1 7 0 1 6 13 62

Clausura

Pos/Clubes Pts. J G E P GF GC

1° Camioneros 21 7 7 0 0 76 16

2° Luz y Fuerza 18 7 6 0 1 46 21

3° Escuela Argentina 18 7 6 0 1 32 19

4° Rosario RG16 7 5 1 1 24 14

5° San Isidro 13 7 4 1 2 51 20

6° Dep. Río Grande 13 7 4 1 2 34 24

7° Arsenal FC 13 7 4 1 2 27 28

8° Defensores del Sur 9 7 3 0 4 34 30

9° ADEFU 9 7 2 3 2 20 22

10° Estrella Austral 8 7 2 2 3 31 35

11° San Francisco 7 7 2 1 4 29 45

12° Club Italiano 7 7 2 1 4 19 47

13° Los Troncos 6 7 2 0 5 26 40

14° Metalúrgico 4 7 1 1 5 24 34

15° HVJ Futsal 0 7 0 0 7 14 44

16° Deportivo Frías 0 7 0 0 7 9 57