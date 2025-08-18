Club de Amigos se llevó toda la alegría a Ushuaia

Después de muchos años el título Provincial de Básquetbol en la máxima categoría vuelve a Ushuaia, es que Club de Amigos selló la serie 2-1 ante Universitario, a quien derrotó 75-72 en la finalísima disputada en el gimnasio del Colegio Haspen ante una buena cantidad de espectadores y que contó, además, con la transmisión en directo del canal del Onita para toda la Isla.

RIO GRANDE.- Desde 2018 cuando Colegio del Sur venció en la final a Yoppen que un elenco de la capital no llegaba a lo más alto y Club de Amigos se llevó la corona tras dar vuelta un partido increíble, que al igual que en la primera final, también jugada en esta ciudad, arrancó muy mal, pero a diferencia de ese primer juego aquí hubo otra actitud, más allá que no encontraron el aro como en aquella oportunidad.

El juego lo abrió la visita con un enorme triple del base Campaña antes de los 10 segundos, sin embargo fue un espejismo, dado que luego fallaron todo lo que tiraron hasta el minuto 3 cuando Santino Acosta igualó las acciones con otro buen triple, pero paradójicamente fue el único de los catorce que ensayó, de no creer, abusaron de esos jugadores duchos como Lautaro Miranda (0/4), Juan Pablo Zamora (0/4) y no tan duchos; el pivot Fabio Román lanzó 5 y no acertó ninguno.

De todas maneras el dueño de casa se quedó con el primer parcial por 10 a 7, pero sin sobrarle nada.

En el segundo cuarto se le abrió el aro a los dos; tras un arranque frenético donde la pelota viajaba de aro a aro constantemente, el goleo fue tremendo, Uni dejó de tirar triples a lo loco, atacó más la zona pintada y cuando se vio confiado y arriba en el tanteador, fue el base Miranda quien sí acertó dos triples consecutivos para darle aire a su equipo, que terminó ganando el cuarto 32 a 25 para irse al descanso 42 a 32.

En este periodo, Ushuaia se sostuvo por los triples de Seba Arruda, también acertando en dos oportunidades y en el juego interno de Yuyo Tevez quien no se había hecho presente en el tanteador en el cuarto inicial.

Todo cambió en el inicio del segundo tiempo, a la visita no sólo se le abrió más el aro con triples claves de Luciano Rodríguez y el aporte generalizado de todo el equipo a la hora de anotar, sino que aprovechó las malas decisiones de Uni quien apuró mucho el juego, no controló la pelota cuando el tanteador lo favorecía y esos tiros rápidos que tomó le jugaron en contra y al ingresar al cuarto final, la final estaba igualada en 53.

Y el cierre fue todo de Club de Amigos, Tevez otra vez se puso el equipo al hombre cuando más lo necesitaban y con un doble rápido y un triple enorme, le dio una clara diferencia a su equipo; mientras que el rival siguió en su tónica de apurar los tiros y a medida que se fue acercando el cierre del mismo, forzar muchos de esos lanzamientos o penetraciones que derivaron en pérdidas inconcebibles.

Promediando el cuarto final Amigos logró sacar una diferencia de 10 puntos y cuando todo parecía cerrado, aparecieron los triples de Miranda y Zamora, sumando otro de Miño y se metieron otra vez en partido, pero cuando más le quemaba la pelota a Club de Amigos, otra vez Tevez se calzó el overol y anotó los puntos decisivos para su equipo.

Universitario 72 – 75 Club de Amigos

Universitario: Lautaro Miranda (21), Sebastián Arias (6), Fabio Román (5), Juan Pablo Zamora (16) y Santino Acosta (7). Fi. Alejandro Voulliez (4), Angelo Gatti (2), Máximo Miño (11), Deirom Gil de los Santos (0), Francisco Herlein (0), Bautista Díaz (0) y Sotelo (0). E: Jonathan Romano.

Club de Amigos: Santiago Campaña (9), Luciano Rodríguez (11), Diego Díaz (5), Adrián Tevez (16) y Darío Webeke (5). Fi. Emilio Rosales (7), Luis Calderón (4), Sebastián Arruda (16), Exequiel Silva (2), Iván Vega (0), Bruno Bonomi (0). E: Guillermo Navarro.

Arbitros: Marcos Broin y Carlos Núñez.

Gimnasio: Colegio Provincial Haspen.

Progresión: 10-7; 42-32, 53-53 y 72-75.

Parciales: 10-7; 32-25; 11-19 y 19-22.

Serie: Club de Amigos 2-1 (48-70, 83-80 y 75-72).

Incidencias: No se registraron.