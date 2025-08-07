Club de Amigos ganó en casa e igualó la serie final

El título de Campeón Provincial de Básquetbol aún no tiene dueño, la segunda final disputada en el gimnasio Ana Giró de esta ciudad terminó con victoria de Club de Amigos Negro sobre Universitario 83 a 80 e igualó la serie, la cual pasa a la ciudad de Río Grande donde el viernes 15 de corriente mes sí se sabrá quién es el mejor de Tierra del Fuego.

USHUAIA.- El cotejo comenzó mucho más certero que en la primera final, tras un fallo por bando en sus primeros intentos, de inmediato Seba Arias abrió el marcador para la visita pero después de dos lanzamientos largos de los locales, Darío Wabeke se encontró con la pelota debajo del aro e igualó las acciones.

A partir de allí fueron tanto a tanto, con una actuación sobresaliente por parte de Yuyo Tevez quien se cargó el equipo al hombro y fue la figura de Amigos; mientras que por el otro lado al ser marcador con mayor concentración Lauti Miranda, fue el mencionado Sebastián Arias quien tomó la posta y quien vio siempre libre a Juan Pablo Zamora que comenzó muy firme en la zona pintada aportando 8 tantos casi consecutivos y fue tan parejo el inicio que el primer cuarto culminó 27-24 a favor de los dueños de casa.

El segundo cuarto fue tan parejo y abierto como el primero, y con poco aporte goleador del equipo, fue Arias quien siguió aportando puntos importantes, no solo de media distancia, sino de la línea de tiros libres donde acertó casi todo lo que tiró, en contramano de sus compañeros quienes fallaron innumerables simples, no sólo en este periodo sino a lo largo de todo el partido, algo que parece no preocupar a Uni pero debiera ser revisado; jugadores de primera no pueden fallar tanto, más cuando a la postre terminan perdiendo por 3 puntos…

Por el lado el lado de los locales Tevez siguió siendo importante pero esta vez el goleo fue mucho más repartido y aparecieron Luciano Rodríguez, el base Santiago Campaña y Wabekee, sin embargo ninguno de los dos logró despegarse en el marcador y se fueron al descanso largo igualados en 46.

El tercer cuarto suele ser el decisivo, pero esta vez la paridad fue casi absoluta, ambos ajustaron un poco más las marcas y los tantos no llegaron tan sencillos para ninguno de los dos equipos, aunque a la postre Uni sufriría lo acontecido de movida, dado que antes del minuto de juego dos faltas consecutivas del interno Fabio Román lo sacó del partido, y sumada a la baja del chico Angelo Gatti por lesión en la rodilla, dejó disminuido al elenco visitante.

Y pese a que en este periodo fue el de menor tanteador, Universitario nuevamente con Arias como estandarte al estar celosamente marcado Miranda, se quedó con el cuarto por un punto y pasar por un punto al frente en el marcador, 64-63.

Lo mejor estuvo en el cierre del partido, porque Club de Amigos se adueñó de las acciones a partir de lo realizado por el armador Campaña quien manejó a su equipo y alimentando a un Yuyo Tevez que jamás bajó su nivel y fue imparable cada vez que atacó el aro y convirtiéndose en el goleador de la tarde con 30 puntos.

Los anfitriones se cerraron bien en defensa e impidieron dobles fáciles en su zona pintada, y cada vez que el rival parecía llegar fácil al aro, lo mandaron al rival a la línea de tiros libres, y de no haber levantado un poco su porcentaje de lanzamientos -fue el cuarto donde más anotó Uni-, la victoria de Amigos hubiese sido más grande dado que dominó el cierre de esta segunda final.

Sobre el cierre del partido, los locales tomaron una diferencia clave de siete puntos, la máxima del juego, y logró sostener la misma hasta la llegada de la chicharra, no son antes sufrir, dado que a 34 segundo, Arias fue detenido con infracción en el momento que ensayaba un triple, lo mandó a la línea de tiros libres y al anotar los tres tiros se puso a una sola posesión.

De inmediato Uni cortó con un infracción, mandando a Wabeke a la línea quien anotó uno solo y un triple bárbaro de Lautaro Miranda, el único que anotó de once que intentó, logró dejar el partido 80-81 cortando de inmediato con ora falta, esta vez sobre Campaña quien anotó los dos tiros libres para ampliar a tres la distancia.

Y la última pelota fue para Uni; con siete segundos por jugar repuso del costado por intermedio de Miranda, éste la puso en juego y rápidamente volvió a él quien buscó un mejor ángulo de tiro sin embargo esta vez no se vistió de héroe como en otras ocasiones, el balón pegó en el aro y salió despedido a un defensor quien se quedó con la bola final y estiró la definición del Provincial a una final más, quizás lo que todo amante de esta disciplina quería.

Club de Amigos 83 – 80 Universitario

Club de Amigos Negro: Santiago Campaña (14), Sebastián Arruda (6), Diego Díaz (0), Adrián Tevez (30) y Darío Wabeke (13). Fi. Luciano Rodríguez (13), Emilio Rosales (4), Alexis Astudillo (3), Iván Vega (0), Teo Giannone (0), Luis Calderón (0) y Bruno Bonomi (0). E: Guillermo Navarro.

Universitario: Sebastián Arias (29), Lautaro Miranda (13), Fabio Román (0), Santigo Acosta (11) y Máximo Miño (2). Fi. Juan Pablo Zamora (13), Angelo Gatti (3), Alejandro Voulliez (4), Deiron Gil de los Santos (5), Bautista Díaz (0), Santino Gordillo (0), Lucio Sotelo (0). E: Valeria Godoy.

Arbitros: Carlos Núñez y Ramiro Alioto.

Gimnasio: Ana Giró de Ushuaia.

Progresión: 27-24; 46-46; 63-64 y 83-80.

Parciales: 27-24; 19-22; 17-18 y 20-16.

Incidencias: No se registraron.