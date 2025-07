Clínica San Jorge dejó de atender afiliados de la OSEF y exige actualización del contrato

En diálogo con FM Master’s, el titular de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Polesman, confirmó que se suspendió la atención a afiliados de OSEF por incumplimientos en el contrato, denunciando la falta de actualizaciones acordadas, la ausencia de diálogo con el directorio y advirtiendo sobre el colapso del sistema. Cabe señalar que, actualmente, sólo se atienden urgencias y pacientes oncológicos.

En primer lugar, Polesman aclaró «el jueves hicimos una propuesta formal muy sencilla: que se cumpla el contrato firmado, basado en el aumento de sueldos públicos. Pero la falta de actualización y el desmedido aumento de la industria farmacéutica volvieron todo insostenible. Lo único que pedimos es que se nos reconozca el valor correspondiente según el contrato”, señaló.

En este sentido, remarcó que “el viernes no recibimos ninguna respuesta formal. Hoy, si va un afiliado de OSEF, no se atiende, salvo emergencias, urgencias y pacientes oncológicos. El sistema público tiene que responder, aunque la oferta es limitada. No tuvimos más comunicación desde el jueves a la tarde”.

Ante esta situación, Sánzches Polesman remarcó que el problema central no es la deuda en sí, sino que «no se respetaron las actualizaciones atadas a los aumentos de salarios. La obra social no puede afrontar los gastos de medicamentos, prótesis y prestadores externos, sostuvimos el sistema todo este tiempo, pero ya no podemos más”, sentenció.

A su vez, criticó con firmeza a la dirigencia gremial «estamos en desobligación, como dice el SUTEF cuando deja de trabajar. Los gremios no acusaron recibo, el discurso de defender al trabajador es una falacia, porque la salud es parte del sueldo. Atendemos gente enferma sin cobrarle porque no le alcanza”.

Por último, Carlos Sánchez Polesman lanzó una advertencia «la cobertura de medicamentos a jubilados está en riesgo. Cuando no puedan cubrir ni el 90% en farmacia, el sistema va a colapsar. Esto lo tienen que haber resuelto ahora, no en octubre o noviembre. Los 15 legisladores que votaron también son responsables”, concluyó.