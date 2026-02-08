Clausuraron un local comercial por una fiesta clandestina en Altos de la Estancia

El procedimiento fue realizado tras una denuncia vecinal y contó con la intervención de Inspección de Comercio Municipal y personal policial.

RÍO GRANDE.– Durante la mañana de hoy, personal policial de la Comisaría Tercera, en conjunto con inspectores de la Inspección de Comercio Municipal, intervino en el complejo comercial Shops de Altos, ubicado en el barrio Altos de la Estancia, a raíz de una denuncia por la realización de una fiesta clandestina.

Tras constatar la infracción, los inspectores municipales procedieron a la clausura del local comercial, mientras que efectivos policiales brindaron apoyo preventivo para garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y evitar incidentes.

Aprehendieron a un joven tras una riña en la Margen Sur

RÍO GRANDE.– Este domingo, alrededor de las 8:00 horas, efectivos de la Comisaría Cuarta de la Margen Sur fueron alertados sobre una riña que se registraba en la intersección de las calles ARA General Belgrano y Monte María.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que uno de los involucrados se mostraba hostil y provocaba a los efectivos, incitándolos a pelear. Por tal motivo, Dylan González, de 19 años, fue aprehendido de manera contravencional por infringir el artículo 78 de la Ley Contravencional N° 1024.

Posteriormente, salieron de una vivienda cercana Nahuel Benítez (24) y Jonathan Moledo (33), quienes presentaban lesiones leves en el rostro como consecuencia de la pelea. Una ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó a Moledo al Hospital Regional para recibir atención médica.