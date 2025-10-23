Clausura AVRG: Uni venció en tie break a Sportivo

En la continuidad del Campeonato Clausura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), en Primera División masculina, Universitario se impuso por 2-1 a Sportivo, en un encuentro jugado en el Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro.

RIO GRANDE.- Los tricolores ganaron con los siguientes parciales: 25-19 (18’), 22-25 (26’) y 15-8 (10’), al cabo de 1 hora y 6 minutos.

Tras un primer set parejo, donde los entrenados por Daniela Medina se escaparon merced a dos tripletes (10-7/15-11), en el segundo período Uni también siguió al frente del tanteador, con un doblete de Dacunda por el opuesto (5-4). Sin embargo, los de la avenida Belgrano revirtieron muy rápido la situación, con los toques de Tomás Vejar y el experimentado armador David Ortiz (11-9).

Luego de la igualdad en 12, Sportivo se despegó hasta el 19-12, con un bloqueo de Paredes, un ace de Cocha y varios yerros del rival. En ese momento regresaron al campo de juego el armador (Leandro Noriega) y el opuesto (Alejandro García) de Uni, compañeros también una semana atrás en el plantel de Los Delirantes (subcampeón en el torneo mixto organizado por el Club Frías). SPORTIVO. Se recuperó en el segundo parcial y se terminó llevando un punto el domingo.

El segundo de ellos aportó cuatro puntos en el cierre del chico, aunque no pudo evitar que el duelo se extendiera, después de dos remates de Santiago Silva por el centro.

En dicho tie break, García pegó de entrada, también sumó Herrera, y Nahuel Fernández estableció el 5-0 con su servicio. Los negriazules descontaron por intermedio de Tomás Vejar y Maldonado, pero el cambió de cancha se dio con un excesivo 8-3.

Más adelante, el 12-4 (con mayor protagonismo de Facundo Concha por la punta) se achicó en dos puntos, gracias al aporte de Cocha. Hasta que el final llegó con varias defensas de Uni y un par de errores del conjunto vencido, mientras la lluvia caía al término de una calurosa jornada en la ciudad. TIE BREAK. Herrera toca por la punta, ante el doble bloqueo rival, se prepara Romero.

SPORTIVO 1 * 2 UNIVERSITARIO

N°/Jugador N°/Jugador

9.David Ortiz 6.Leandro Noriega

10.Darian Gómez 8.Alejandro García

2.Santiago Silva 7.Martín Allende

6.Cocha 10.Nahuel Fernández

7.Tomás Vejar 4.Facundo Concha

14.Kevin Vejar 11.Herrera

3.Amari 1.Dacunda

4.Paredes 9.Hernán Cepeda

8.Torres 14.Elián Romero (L)

12.Maldonado

19.Orellana

1.Saracho (L)

16.Tejada (L)

E: Beatriz Romero E: Daniela Medina

Parciales: 1° set: Universitario 25-19 (5-4/10-7/15-11/20-15), en 18’. 2° set: Sportivo 25-22 (4-5/10-8/15-12/20-13/23-18), en 26’. 3° set: Universitario 15-8 (4-0/8-3/12-4), en 10’. Puntos: por errores del rival: Sportivo 52, Universitario 62. Duración: 1h04m. Arbitros: Guillermo Molini (1°)/Maia Protti (2°) –reemplazada por Jazmín Ortiz-. Gimnasio: Polideportivo Municipal Alejandro “Guata” Navarro (19/10). Motivo: Campeonato Clausura de la Asociación de Vóley Río Grande (Primera División masculina).

RESULTADOS CLAUSURA AVRG (19/10)

Categoría Partido Resultado

F-May-1° Universitario-Profes RG 2-0 (25-16/25-12)

F-May-1° Metal.Azul-Polo Team 2-0 (25-17/25-20)

F-May-2° HVJ-Casa del Deporte 2-1 (15-25/25-22/15-12)

F-May-2° Patagonia-Toque F. “B” 0-2 (17-25/17-25)

F-May-2° Campolter-Metal.Bco. 0-2 (19-25/17-25)

F-May-2° ADEFU-Toque F. “B” 2-0 (25-12/25-17)

F-18-B Metalúrgico-Estrella V 0-2 (0-25/0-25)

M-May-1° Sportivo-Universitario 1-2 (19-25/25-22/8-15)

RESULTADOS OFICIAL FVF

Categ. Partido Resultado

F-May Universitario-AEP “B” 2-1 (19-25/25-15/15-7)

F-May AEP “A”-Universitario 2-0 (25-19/25-18)

F-18 Universitario-Municipal 2-0 (25-20/25-11)

F-18 Universitario-Galicia 2-0 (25-18/25-17)

F-16 AEP “B”-AEP “A” 2-0 (26-24/25-20)

F-16 Galicia-AEP “C” 2-0 (25-8/25-7)

F-14 AEP-Imago 2-0 (25-12/25-8)

F-14 Galicia-Tolkeyén 2-0 (25-10/25-14)

F-13 Estrella Vóley-Tolkeyén 2-0 (25-6/25-8)

F-13 Estrella Vóley-AEP 2-0 (25-13/25-18)

F-13 Estrella Vóley-Imago 2-0 (25-9/25-2)

F-12 Municipal-Galicia 2-1 (25-17/20-25/15-13)

F-12 Imago-Tolkeyén 2-1 (25-17/18-25/15-5)

M-May Imago-AEP 2-1 (19-25/25-17/15-9)

M-May Mutual-Imago “B” 2-1 (25-22/13-25/15-12)

M-14 AEP-Galicia 2-1 (25-13/15-25/15-8)